Neymar si Cristiano Ronaldo s-au prabusit, Mbappe este noul lider! Cum arata TOP 100 cei mai bine cotati jucatori din lume

Campioana Europei, Liverpool, are 3 jucatori in primii 10 jucatori din topul CIES.

CIES Football Observatory a publicat noul top al celor mai bine cotati jucatori din lume. Lider in trecut, Neymar a avut o cadere spectaculoasa, de aproape 100 milioane de euro! Din cauza accidentarilor si a problemelor din afara terenului, Neymar a ajuns pe locul 17 cu o cota de 124.7 milioane de euro.

Noul lider este Kylian Mbappe, jucatorul celor de la PSG evaluat la 252 milioane de euro. Pe locul 2 in top este Mohamed Salah cu 219.6 milioane de euro, podiumul fiind incheiat de Raheem Sterling, cu 207 milioane de euro. Desi urmeaza sa implineasca 32 de ani luna aceasta, Leo Messi este in continuare in top 10, pe pozitia a 4-a cu 167.4 milioane de euro. Rivalul sau, Cristiano Ronaldo, este evaluat la 118.1 milioane de euro.

In ceea ce priveste posturile, Alisson Becker este cel mai scump portar (107 milioane de euro), Trent Alexander-Arnold cel mai scump fundas (130 de milioane de euro) iar Paul Pogba cel mai scump mijlocas (125 de milioane de euro). In privinta atacantilor, top 3 este cel din clasamentul final.

Cum este calculat topul

Cei de la CIES folosesc un algoritm ce ia in calcul o multime de variabile precum varsta, durata contractului, pozitia, minutele jucate, realizarile pe teren etc. Sumele estimate fac referire la valoarea probabil pentru un club care ar dori sa recruteze un jucator din lista.