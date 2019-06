"PSG il lasa pe Neymar sa plece!" Anunt BOMBA in Franta: Nasser al Khelaifi a izbucnit si-l invita pe brazilian sa paraseasca echipa

Zilele lui Neymar la PSG sunt numarate.

"Oficialii de la PSG sunt gata sa-l lase pe Neymar sa plece, in cazul in care apare o oferta tentanta", anunta L'Equipe.

Publicatia franceza a intrat in posesia primelor extrase din interviul pe care presedintele clubului francez, Nasser al Khelaifi, l-a acordat publicatiei France Football.

Acesta a anuntat ca PSG nu mai e dispusa sa tolereze "mofturile" jucatorilor.

"Jucatorii trebuie sa-si asume responsabilitatile mai mult decat au facut-o pana acum. Daca nu sunt de acord, usile sunt deschise. Adio! Nu vreau sa mai vad comportamente de vedete la PSG!", este una dintre declaratiile lui Al-Khelaifi, in care face referire la starul brazilian.

Despre plecarea lui Neymar de la PSG s-a vorbit inca dinaintea finalului acestui sezon si inainte de aparitia acestor declaratii. Brazilianul a lasat sa se inteleaga, prin gesturile sale, in nenumarate randuri ca nu se simte in largul lui la echipa franceza. Neymar a plecat Barcelona cu speranta ca la PSG va deveni principalul pion, insa campionatul francez nu s-a pliat pe asteptarile sale.

Info L'Équipe : le PSG est prêt à laisser partir Neymar cet été en cas d'offre XXL https://t.co/wSQaVAlImH pic.twitter.com/uSkFy3tcjG — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 16, 2019

Unde poate ajunge Neymar

Daca plecarea lui Neymar de la PSG se concretizeaza, brazilianul are de unde alege in ceea ce priveste viitoarea destinatie. Barcelona, Real Madrid si Manchester United sunt cele mai importante trei cluburi care-l vor pe brazilian.

Fotbalistul cumparat cu 222 de milioane de euro de la Barca in 2017 nu are nicio clauza de reziliere la PSG, astfel ca dupa doi ani petrecuti in Ligue 1, acesta poate pleca in aceasta vara. Daca la inceputul anului Neymar era cotat de CIES Football Observatory la 213 milioane de euro, acum pretul acestuia este plasat undeva intre 120 si 150 de milioane de euro. O influenta in aceasta scadere a pretului jucatorului o au si numeroasele accidentari din ultima perioada, care l-au tinut departe de marile meciuri ale sezonului.

Astfel, aceasta vara ar putea aduce o revenire a lui Neymar la Barcelona sau o adevarata lovitura in cazul in care brazilianul ajunge la Real Madrid sau la Manchester United.