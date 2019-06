Lovitura uriasa pentru femeia care il acuza de viol pe Neymar. Decizia luata de politistii brazilieni

Femeia care l-a acuzat pe Neymar de viol este pusa sub acuzare pentru calomnie!

Najila Trindade l-a reclamat pe Neymar la politie pentru viol, insa a ajuns sa fie ea anchetata de politisti. Brazilienii au pus-o sub acuzare pentru calomnie. Procurorul Jose Fernando Bessa a considerat acuzatiile ei mincinoase si a depus plangere la o sectie de politie din Santo Amaro, localityate din sudul Sao Paolo.

Najila Trindade a dat zilele trecute un interviu in care a reafirmat ca Neymar a violat-o intr-o camera de hotel din Paris pe 15 mai si i-a acuzat pe politisti de coruptie. Najila sustine ca politistii i-au furat o tableta in care avea inregistrari cu scenele de viol. "Politia e corupta, nu e asa? Sau sunt eu nebuna?", a spus femeia in direct la TV. Politistii au cercetat casa ei pentru a afla daca intr-adevar cineva a sustras probe, insa singurele amprente gasite sunt chiar cele ale Najilei.



Najila Trindade: Am slabit 10 kg in urma scandalului cu Neymar!

"Nu, nu pot sa mananc. In ultima saptamana am slabit 10 kilograme. Nu pot sa dorm decat daca iau pastile. Nu stiu ce e mai rau...sa stau treaza sau sa dorm. Oamenii vor sa-mi rascoleasca durerea si mai mult, ma urmaresc, pe mine si pe familia mea.

Nu mai pot sa am grija de fiul meu, nu mai pot sa fac nimic din ce faceam inainte. Nu mai pot merge la sala, nu mai fot face nimic. Nu sunt de fier, au mers prea departe. Ce altceva ar putea sa-mi mai faca? Am suferit destul. Vreau sa fiu lasata in pace.", a spus Najila Trindade.