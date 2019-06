Cota lui Neymar s-a PRABUSIT: nu mai e cel mai scump jucator din lume. Cine l-a depasit cu o cota uriasa: 250 de milioane! 

Neymar a avut un sezon slab la PSG si a fost depasit in topul celor mai bine cotati fotbalisti din lume.

Neymar e cel mai scump jucator din istorie in urma transferului de la Barcelona la PSG pentru 222 de milioane de euro. Brazilianul a avut un prim sezon bun in Franta, insa in al doilea a fost depasit de colegul sau Kylian Mbappe. Neymar a si fost accidentat destul de mult, dar si criticat pentru atitudinea sa. In aceasta vara, cariera lui Neymar e pusa sub semnul intrebarii din cauza unor acuzatii de viol. Mai mult, se pare ca atacantul a decis sa plece de la PSG si forteaza o mutare inapoi la Barcelona, potrivit dezvaluirilor jurnalistilor din Spania.



Mbappe, primul fotbalist cotat la 250 de milioane de euro!

Kylian Mbappe a explodat in ultimii ani si a ajuns la 20 de ani sa fie cel mai bine cotat jucator din lume: 250 de milioane de euro, potrivit Cies Observatory din Elvetia. Tanarul francez a fost golgherul lui PSG, iar vara trecuta marca in finala Cupei Mondiale din Rusia. Real Madrid vrea sa-l transfere, insa Mbappe a anuntat ca nu este momentul acum pentru un transfer.



Cota lui Neymar a scazut cu 100 de milioane euro!

Neymar a pierdut enorm in ultima perioada, iar cota sa ajuns la 120 de milioane de euro, potrivit Cies. Neymar nu mai este nici macar al doilea jucator in lista celor mai bine cotati.

Leo Messi ocupa locul al doilea, cu o cota de 150-200 de milioane de euro. Din spate vine tare Salah de la Liverpool, cotat si el la fel ca Messi dupa ce a cucerit Champions League.

La 34 de ani, Cristiano Ronaldo ramane in topul celor mai bine cotati jucatori din lume, insa in urma liderilor Mbappe, Messi si Salah. 120-150 de milioane de euro este estimata cota de piata a portughezului in acest moment.

Kane, Sterling, Sanho si Sane, noul val de jucatori valorosi!



Performantele echipelor din Anglia in cupele europene din acest sezon nu sunt intamplatoare. Cota vedetelor de la Manchester City sau Tottenham au explodat in ultimii ani, iar Jadon Sancho e noua perla a lui Dortmund.

Harry Kane 150-200 milioane euro

Raheem Sterling 150-200 milioane euro

Jadon Sancho 150-200 milioane euro

Leroy Sane 150-200 milioane euro

Antoine Griezmann 120-150 milioane euro

Eden Hazard 120-150 milioane euro