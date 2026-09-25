Nu a ales Rapidul și s-a retras după o bătaie cu antrenorul de la Lille

În decembrie 2025, Nice l-a ofertat pe Hatem Ben Arfa, considerat unul dintre cei mai tehnici fotbaliști francezi din ultima jumătate de secol, deși acesta agățase ghetele în cui de trei ani și jumătate. Ideea fusese a președintelui Maurice Cohen, care dorea să revitalizeze evoluțiile echipei, în condițiile în care mijlocașul ofensiv are un CV uriaș și avusese anterior un sezon de vis pentru Nice, 2015-2016, în care bifase 37 de apariții, 18 goluri și 7 pase decisive.

Fotbalistul a fost tentat să revină în fotbal, a analizat bine oferta, dar s-a răzgândit și s-a concentrat pe activitatea din padel. În acest moment este legitimat la clubul 4Padel Montreuil, se antrenează 5 zile pe săptămână, participă anual la zeci de turnee și este clasat top 1.000 în clasamentele naționale profesioniste din Franța.

În vara anului 2021, acesta a fost aproape de transferul la Rapid, după ce fusese ofertat de președintele Daniel Niculae. În cele din urmă, mijlocașul ofensiv a preferat să aștepte o ofertă din campionatul Franței și a semnat cu Lille, la începutul lui 2022. S-a retras din activitate câteva luni mai târziu, la finalul stagiunii 2021-2022, după ce a jucat puțin și a fost pus pe liber, din cauza unei bătai cu antrenorul Jocelyn Gourvennec.

A evoluat la toate marile cluburi din Ligue 1

Hatem Ben Arfa (39 de ani) este născut la Clamart (departamentul Hauts-de-Seine) și s-a format la juniorii cluburilor ASV Chatenay-Malabry, Montrouge CF 92, AC Boulogne-Billancourt, FC Versailles, INF Clairefontaine și Olympique Lyon. La nivel de seniori a evoluat pentru Olympique Lyon (2004-2008), Olympique Marseille (2008-2010), Newcastle United (2010-2014), Hull City (2014-2015), OGC Nice (2015-2016), PSG (2026-2018), Rennes (2018-2019), Real Valladolid (2020), Girondins Bordeaux (2020-2021) și Lille (2022).

A strâns 15 selecții și 2 goluri pentru naționala Franței, cu care a participat la Euro 2012 (sferturi de finală) și a fost pe lista extinsă pentru CM 2010 și Euro 2016, fără să fie convocat. A evoluat ca mijlocaș ofensiv, extremă dreapta și extremă stânga și cea mai mare cotă a avut-o în 2016, 14 milioane de euro.

În palmaresul său se găsesc Ligue 1 (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010), Coupe de France (2007-2008, 2016-2017, 2018-2019), Coupe de la Ligue (2009-2010, 2016-2017), Trophee des Champions (2005, 2006, 2007, 2010, 2016), UEFA European U17 Championship (2004), UNFP Ligue 1 - Young Player of the Year (2007-2008) și includerea în UNFP Ligue 1 - Team of the Year (2015-2016).

Tatăl său, Kamel Ben Arfa, a fost internațional tunisian, care a emigrat în Franța în 1973 și a deschis o turnătorie de metal în localitatea Saint-Michel, Aisne. În 2010, internaționalul francez a fost audiat de procurori în Scandalul Zahia, dar nu a fost pus sub acuzare. S-a suspectat că, împreună cu Karim Benzema, Sydney Govou și Franck Ribery, ar fi clientul unui cerc de prostituate, dintre care unele erau minore.

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