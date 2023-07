Golgheterul Superligii, fost coleg cu Camavinga, Ben Arfa și Dembele la Rennes! "Știu ce calități am. Sper să mă întorc acolo!"

George Merloi (23 de ani) s-a format la academiile celor de la FCSB, Sport Team și Rennes, iar la seniori a jucat pentru Rennes B (2018-2019), Academica Clinceni (2019-2020), Astra Giurgiu (2020-2021) și FC Voluntari (2021-2023). La trupa "Les Rouge et Noirs" a fost coleg cu celebrii Eduardo Camavinga, actualul mijlocaș central de la Real Madrid, Hatem Ben Arfa (ex-Newcastle United, PSG, Lyon, Marseille, Nice), considerat unul dintre cei mai tehnici fotbaliști ai generației sale, și Ousmane Dembele (FC Barcelona).

Merloi este cotat la 150.000 de euro și poate evolua ca extremă dreapta, mijocaș central ofensiv sau mijlocaș dreapta. El este golgheterul la zi al Superligii și a fost desemnat cel mai bun fotbalist al primei etape din noul sezon, după ce a reușit o "dublă", care a adus victoria ilfovenilor împotriva lui FC Botoșani (2-1).

Le cunoaștem filosofia, știm ce vor să încerce

"Partida cu Farul va fi foarte dificilă, jucăm contra campioanei, dar noi avem un moral bun, după victoria de acum câteva zile, și sperăm să continuăm pe același drum. Tot timpul când am jucat contra Farului sau Viitorul au fost meciuri dificile. Le cunoaștem filosofia, știm ce vor să încerce. Ei vin după această înfrângere usturătoare cu Sheriff, dar le cunoaștem antrenorul. Știm că i-a certat și vor veni supermotivați să joace contra noastră. Și noi suntem fotbaliști buni, ne jucăm șansa și cred că o să scoatem un rezultat bun.

Eu unul, nu m-am uitat la meciul de la Tiraspol, ca să pot să spun punctele lor slabe, dar s-a uitat Mister. Ne-a arătat și pe imagini. Vom încerca să le folosim punctele slabe, să jucăm acolo, pe punctele lor slabe. Am pregătit meciul și cu video de la înfrângerea lor cu Sheriff. Dar nu numai prin prisma acelui meci, pentru că toată lumea știe ce lucrează ei la antrenament și cum se prezintă la meciuri.

Speră să fie golgheterul acesteri ediții de campionat

Eu nu îl știu pe Gică Hagi din perioada când era jucător, eram prea mic ca să-l prind jucând. Doar ce am văzut și eu YouTube, pe chestii de genul. E și o situație diferită acum, cu această caniculă. Am mai jucat pe vreme caldă, dar nu pe căldurile astea. Mi se pare destul de complicat și inuman să joci pe aceste călduri.

Sunt golgheterul temporar la Ligii 1, sper să rămân acolo până la finalul sezonului. Va fi foarte dificil, dar îmi știu calitățile, știu ce pot și sper să continui pe același drum. Îmi place să mă bucur de fotbal. Într-adevăr, scopul jocului e să marchezi. Îmi place să dau și pase de gol, să îmi pun colegii în valoare, dar și golul este foarte important pentru mine.

Obiectivul echipei este să creștem de la meci la meci, vom vedea pe parcurs unde ne vom situa. Eu zic să luăm meci cu meci, pas cu pas. În funcție de ce vom face, vom putea spune, peste câteva etape, care ne este obiectivul din acest ezon. Obiectivul meu personal? În primul rând, să-mi ajut echipa. Să-mi ajut colegi, să-mi ajut stafful, pentru că și ei îmi dau încredere foarte mare.

E prieten foarte bun cu Mihai Popa, proaspăt transferat de Torino

Am câștigat experiență după perioada petrecută la Rennes, m-am antrenat cu fotbaliști mari. Camavinga, Ben Arfa, Dembele. M-am antrenat cu fotbaliști foarte mari, puteți vedea unde au ajuns. M-a ajutat această experiență, dar a trecut destul de mult timp, am 'uitat' că am fost acolo și sper să revin la acel nivel, după ce voi avea un sezon foarte bun cu Voluntari. Cu Camavinga eram mai apropiat, cu el stăteam în același hotel. Împărțeam totul zi cu zi, cu el pot să spun că eram prieten. El era mai mic ca mine, dar cu el mă aveam cel mai bine dintre toți.

Îl felicit pe Mihai Popa pentru transferul la Torino. Ne-a arătat nouă, jucătorilor mai tineri de la Voluntari, că putem pleca direct de aici la echipe bune de afară. M-a lăsat aici (râde), dar a zis că mă așteaptă. Aveam o relație foarte bună, relație de familie ajunsese. Am fost și la Astra cu el, și ultimii doi ani aici, am stat mai mult cu el decât cu familia. E ca un frate pentru mine.

M-am bucurat extraordinar de mult pentru ce a reușit și sunt sigur că, pe viitor, va face față cu brio în Serie A. Sper să mă alătur lui, la Torino sau să merg la o altă echipă bună de afară. El îmi știe calitățile și mi-a zis că, dacă voi fi serios și voi continua pe același drum, voi putea ajunge mai sus. Nu pot să spun că am un model de fotbalist, mă inspir de la mai mulți jucători. Campionatul preferat este cel din Spania, deși urmăresc toate campionatele tari ale Europei", a declarat Merloi.

Foto - Gabriel Chirea, Getty Images, FC Voluntari (FB)