În prima etapă din Liga Națiunilor (Liga A, Grupa 4), Norvegia a câştigat aseară derby-ul scandinav cu Danemarca, scor 3-2.

Norvegia - Danemarca, cu Erling Haaland decisiv după ce a marcat o dublă

Norvegia a avut 2-0, prin golurile lui Oscar Bobb (14) şi Erling Haaland (18), dar danezii au revenit prin golurile semnate de Mikkel Damsgaard (25) şi Rasmus Hojlund (60).

Același teribil Erling Haaland (74) a realizat dubla şi a adus victoria gazdelor.

Atacantul de 26 de ani al lui Manchester City a ajuns astfel la 64 de goluri în cele 56 de selecții bifate la reprezentativa Norvegiei!