VIDEO Erling Haaland e o bestie! Cifrele amețitoare la care a ajuns la naționala Norvegiei

Erling Haaland e o bestie! Cifrele amețitoare la care a ajuns la naționala Norvegiei Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

”Vikingii” au câștigat derby-ul nordic cu Danemarca din Liga Națiunilor, scor 3-2.

TAGS:
Erling HaalandOscar BobbNorvegiaManchester CityRasmus Hojlund
Din articol

În prima etapă din Liga Națiunilor (Liga A, Grupa 4), Norvegia a câştigat aseară derby-ul scandinav cu Danemarca, scor 3-2.

Norvegia - Danemarca, cu Erling Haaland decisiv după ce a marcat o dublă

Norvegia a avut 2-0, prin golurile lui Oscar Bobb (14) şi Erling Haaland (18), dar danezii au revenit prin golurile semnate de Mikkel Damsgaard (25) şi Rasmus Hojlund (60).

Același teribil Erling Haaland (74) a realizat dubla şi a adus victoria gazdelor.

Atacantul de 26 de ani al lui Manchester City a ajuns astfel la 64 de goluri în cele 56 de selecții bifate la reprezentativa Norvegiei!

Rezultatele și marcatorii de joi seara din Liga Națiunilor

LIGA A

Grupa A2

Olanda - Germania 1-1

Au marcat: Cody Gakpo 90+2, respectiv Felix Nmecha 32.

Serbia - Grecia 1-2

Au marcat: Andrija Zivkovic 4, respectiv Christos Tzolis 74, Tasos Douvikas 90+5.

Grupa A4

Portugalia - Ţara Galilor 1-0

A marcat: Joao Felix 22.

Norvegia - Danemarca 3-2

Au marcat: Oscar Bobb 14, Erling Haaland 18, 74, respectiv Mikkel Damsgaard 25, Rasmus Hojlund 60.

Cartonaş roşu: David Moeller Wolfe (Norvegia) 90+3.

LIGA B

Grupa B3

Austria - Israel 3-1

Au marcat: Romano Schmid 43 - penalty, Phillipp Mwene 90, Sasa Kalajdzic 90+3, respectiv Saied Abu Farchi 55.

Cartonaş roşu: Saied Abu Farchi (Israel) 56.

Kosovo - Irlanda 1-0

A marcat: Vedat Muriqi 83.

LIGA D

Grupa D1

Andorra - Malta 1-2

Au marcat: Guillaume Lopez 17, respectiv Irvin Cardona 36, Teddy Teuma 81.

Ilyas Chouaref (Malta) a ratat un penalty în min. 85.

Grupa D2

Liechtenstein - Lituania 0-2

Au marcat: Lukas Michelbrink 53, Artur Dolznikov 66.

Câştigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea şansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formaţii din Liga A, precizează Agerpres.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menţinere/promovare împotriva celor patru formaţii clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câştigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediţie, iar învinsele vor juca în Liga C.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
ARTICOLE PE SUBIECT
Mijlocașul român din naționala Austriei, titular meci de meci la 18 ani la legendara Admira Wacker! ”Să joc alături de fratele meu geamăn este un lucru special”
Mijlocașul român din naționala Austriei, titular meci de meci la 18 ani la legendara Admira Wacker! ”Să joc alături de fratele meu geamăn este un lucru special”
ULTIMELE STIRI
OUT de la echipa națională! Nu va mai juca în meciurile din Liga Națiunilor
OUT de la echipa națională! Nu va mai juca în meciurile din Liga Națiunilor
Steaua, 5 derby-uri de foc cu ”SC FC FCSB SA”, Dinamo și CS Dinamo! Meciuri în Ghencea și în Baza Arcom
Steaua, 5 derby-uri de foc cu ”SC FC FCSB SA”, Dinamo și CS Dinamo! Meciuri în Ghencea și în Baza Arcom
Moment controversat la meciul Israel - Austria. A celebrat golul prefăcându-se că trage cu pușca și a fost eliminat
Moment controversat la meciul Israel - Austria. A celebrat golul prefăcându-se că trage cu pușca și a fost eliminat
Surprize în primul 11 al României la meciul cu Suedia: "La asta mă aștept de la Hagi"
Surprize în primul 11 al României la meciul cu Suedia: "La asta mă aștept de la Hagi"
Gigi Becali: ”Ăsta va fi cel mai tare fundaş stânga din istoria României, care a existat vreodată”! Cu ce echipă a semnat azi Ionuț Panțîru
Gigi Becali: ”Ăsta va fi cel mai tare fundaş stânga din istoria României, care a existat vreodată”! Cu ce echipă a semnat azi Ionuț Panțîru
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu dă lovitura la FCSB: „Salariu de 1.000.000€”

Nicolae Stanciu dă lovitura la FCSB: „Salariu de 1.000.000€”

După ce l-a ”instalat” pe Reghecampf la FCSB, Gigi Becali a făcut anunțul: ”Acum 10 minute am semnat contractul”

După ce l-a ”instalat” pe Reghecampf la FCSB, Gigi Becali a făcut anunțul: ”Acum 10 minute am semnat contractul”

Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”

Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”

Gică Hagi a stabilit primul ”11” al României cu Suedia: ”El va fi titular în atac”

Gică Hagi a stabilit primul ”11” al României cu Suedia: ”El va fi titular în atac”

FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA!

FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA!

Florinel Coman, aproape de Dinamo: ”Ceva în jurul acestei sume”

Florinel Coman, aproape de Dinamo: ”Ceva în jurul acestei sume”



Recomandarile redactiei
Surprize în primul 11 al României la meciul cu Suedia: "La asta mă aștept de la Hagi"
Surprize în primul 11 al României la meciul cu Suedia: "La asta mă aștept de la Hagi"
OUT de la echipa națională! Nu va mai juca în meciurile din Liga Națiunilor
OUT de la echipa națională! Nu va mai juca în meciurile din Liga Națiunilor
Steaua, 5 derby-uri de foc cu ”SC FC FCSB SA”, Dinamo și CS Dinamo! Meciuri în Ghencea și în Baza Arcom
Steaua, 5 derby-uri de foc cu ”SC FC FCSB SA”, Dinamo și CS Dinamo! Meciuri în Ghencea și în Baza Arcom
Moment controversat la meciul Israel - Austria. A celebrat golul prefăcându-se că trage cu pușca și a fost eliminat
Moment controversat la meciul Israel - Austria. A celebrat golul prefăcându-se că trage cu pușca și a fost eliminat
Mihai Pintilii, dezvăluiri despre Octavian Popescu: ”Îl afectează, mi-a zis chestia asta!”
Mihai Pintilii, dezvăluiri despre Octavian Popescu: ”Îl afectează, mi-a zis chestia asta!”
Alte subiecte de interes
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Revoluție în Premier League! Cinci recorduri pot fi doborâte în sezonul 2024-25
Revoluție în Premier League! Cinci recorduri pot fi doborâte în sezonul 2024-25
Cele patru cuvinte spuse de Pep Guardiola înainte de revenirea din Newcastle - Manchester City. Eroul Oscar Bobb a dezvăluit tot
Cele patru cuvinte spuse de Pep Guardiola înainte de revenirea din Newcastle - Manchester City. Eroul Oscar Bobb a dezvăluit tot
"Ce frumusețe de gol!". Urmașul lui Erling Haaland, acțiune spectaculoasă la prima reușită pentru Manchester City
"Ce frumusețe de gol!". Urmașul lui Erling Haaland, acțiune spectaculoasă la prima reușită pentru Manchester City
Franța a câștigat Campionatul Mondial de handbal feminin! Norvegia, răpusă în finală
Franța a câștigat Campionatul Mondial de handbal feminin! Norvegia, răpusă în finală
Super-finală la Campionatul Mondial de handbal feminin: Norvegia - Franța! Cum s-au descurcat jucătoarele din Liga Florilor în semifinale
Super-finală la Campionatul Mondial de handbal feminin: Norvegia - Franța! Cum s-au descurcat jucătoarele din Liga Florilor în semifinale 
CITESTE SI
Siegfried Mureșan: „Aproape toți din conducerea PSD au făcut ceva pe la SRI. Eu nici măcar nu știu unde este sediul”

stirileprotv Siegfried Mureșan: „Aproape toți din conducerea PSD au făcut ceva pe la SRI. Eu nici măcar nu știu unde este sediul”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

stirileprotv Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

De ce a renunțat Loredana, profesoară de engleză, la catedră pentru uniforma militară. Va câștiga 4.500 de lei pe lună

stirileprotv De ce a renunțat Loredana, profesoară de engleză, la catedră pentru uniforma militară. Va câștiga 4.500 de lei pe lună

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!