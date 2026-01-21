Lucas Hernandez, fundaşul lui Paris Saint-Germain, este vizat de o plângere depusă de o familie columbiană pentru trafic de persoane şi muncă la negru, a dezvăluit miercuri Paris Match, scrie site-ul eurosport.fr.

Acuzație teribilă pentru Lucas Hernandez de la PSG

Acuzaţia a fost formulată de o familie columbiană formată din doi părinţi şi cei trei copii ai lor, care ar fi deţinut diverse locuri de muncă (menajeră, îngrijitoare, bonă etc.) între septembrie 2024 şi noiembrie 2025, lucrând pentru jucătorul de la PSG şi partenera sa. Toate acestea s-au făcut fără nicio declaraţie legală.

Conform Paris Match, salarii între 500 şi 3000 de euro ar fi fost plătite în numerar pentru săptămâni de "72 până la 84 de ore de muncă" pentru "o familie care se află lipsită de drepturile sale", denunţă avocata familiei reclamante, Lola Dubois, care face referire şi la "sclavia modernă".

Fiica familiei acuzatoare: „Eu am ajuns fără actele necesare”

"Eu am ajuns fără actele necesare. Documentele nu fuseseră încă pregătite", a mărturisit fiica acestei familii, care susţine că familia Hernandez, pe care a cunoscut-o în Columbia, a fost cea care a rugat-o să vină să lucreze pentru ei în Franţa. Apoi ea a propus să-i fie angajaţi părinţii şi cei doi fraţi. "Ea a spus că vorbeau cu avocaţii lor să mă ajute, dar nu s-a întâmplat nimic", a insistat tânăra.



Franck Hocquemiller, agentul lui Lucas Hernandez, citat în rubricile Paris Match, susţine că jucătorul şi partenera sa "au fost complet luaţi prin surprindere" când au descoperit existenţa plângerii împotriva lor.



Agerpres

