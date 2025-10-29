De când clubul a fost preluat de Fondul de Investiții din Qatar, PSG a cam „confiscat“ titlul, în Franța. Dovadă și faptul că, începând din sezonul 2012-2013, în 13 ediții din Ligue 1, locul 1 a fost câștigat de PSG, în 11 rânduri! Lille (2020-2021) și Monaco (2016-2017) au fost singurele echipe care au oprit, în această perioadă, supremația parizienilor.

Acum însă, se prefigurează un nou campionat strâns în Franța! Unul în care PSG e pusă sub presiune, în tentativa de a câștiga titlul. Clasamentul din Ligue 1, de după 9 etape, fix asta demonstrează. Sunt doar 4 puncte, între locul 1 și locul 7!

În acest context, etapa intermediară din această seară, live și în exclusivitate pe VOYO, se anunță una incendiară.

Iată programul meciurilor pe care Sport.ro le va oferi în format LIVE TEXT:

*Le Havre – Brest, ora 20.00

*Lorient – PSG, ora 20.00

*Metz – Lens, ora 20.00

*Nice – Lille, ora 20.00

*Marseille – Angers, ora 22.05

*Nantes – Monaco, ora 22.05

*Paris FC – Lyon, ora 22.05

*Strasbourg – Auxerre, ora 22.05

*Toulouse – Rennes, ora 22.05

