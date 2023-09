Reacții dure după PSG - Nice 2-3: "Nu e posibil așa ceva! / Mbappe, lăsat singur"

La meciul în care Marco Verratti și-a luat rămas bun de la Parc des Princes și fanii lui PSG, campioana Franței a cedat surprinzător și destul de clar contra lui Nice. Oaspeții au deschis scorul prin Terem Moffi, în minutul 21, însă Kylian Mbappe a egalat rapid, la opt minute distanță.

PSG - Nice 2-3, în runda a cincea din Ligue 1

Cu tripleta de atac Dembele - Ramos - Mbappe, PSG a expediat doar trei șuturi pe poartă, spre deosebire de cele opt ale lui Nice. Formația de pe Coasta de Azur a mai înscris de două ori în actul secund, prin Gaetan Laborde (53) și același Terem Moffi (68), iar Kylian Mbappe a făcut dubla și a redus din handicap în minutul 87.

După meci, una dintre reacțiile dure i-a aparținut lui Lucas Hernandez, fundașul stânga al lui PSG, care a spus că este inadmisibil ca echipa sa să încaseze trei goluri pe teren propriu.

"Știam că va fi un meci complicat. Am avut mai mulți jucători care s-au întors târziu de la echipele naționale, dar asta nu este o scuză. Depindea de noi să facem ce trebuie din startul meciului, însă asta ne va ajuta pentru meciul de marți, care nici acela nu va fi simplu.

Trebuie să ne îmbunătățim din punct de vedere defensiv. Să primești trei goluri acasă nu este posibil. Ne doare, e un eșec în fața suporterilor noștri, dar trebuie să fie o lecție pentru meciul de marți", a spus Lucas Hernandez, citat de RMC Sport.

"Mbappe este lăsat singur", a titrat și publicația spaniolă Marca, după meci.

PSG ocupă locul 3 după primele cinci etape, cu opt puncte, la două lungimi sub liderul AS Monaco, care are și un meci în minus, și la una sub Nice.

Pentru parizieni urmează debutul în grupele Champions League. PSG va primi vizita Borussiei Dortmund, marți, de la ora 22:00.