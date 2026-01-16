Clubul Paris Saint-Germain a obţinut premii în valoare de 144,4 milioane de euro pentru participarea sa la Liga Campionilor la fotbal, sezonul 2024-2025, conform raportului financiar al UEFA pentru sezonul trecut, citat de EFE.

PSG, câştigătoarea trofeului Champions League, conduce în acest clasament, fiind urmată de Inter Milano (136,6 milioane de euro), Arsenal (116,9 milioane de euro) şi FC Barcelona (116,5 milioane), care a pierdut în semifinale în faţa lui Inter, ocupând locul patru şi devansând cluburile germane Bayern Munchen (105,8 milioane de euro) şi Borussia Dortmund (102,1 milioane de euro), precum şi pe Real Madrid, care a pierdut în sferturile de finală în faţa lui Arsenal şi ocupă locul şapte.

FC Barcelona a obţinut premii în valoare de 116,5 milioane de dolari şi le devansează pe Real Madrid, 101,8 milioane, şi pe Atletico Madrid, 84,9 milioane.

Documentul, publicat înaintea Congresului pe care forul european îl va organiza pe 12 februarie la Bruxelles, detaliază sumele distribuite cluburilor în noul format al competiţiilor sale, la care Real Madrid a adăugat 5 milioane pentru câştigarea Supercupei Europei în faţa lui Atalanta Bergamo, care a primit 4 milioane de euro.

Slovan Bratislava, codașa din Liga Campionilor și la premiere

Echipa care a primit cea mai mică sumă pentru participarea sa la competiţie a fost Slovan Bratislava, care a pierdut toate meciurile din faza de grupelor şi a încasat 21,8 milioane de euro, dintr-un fond de 2,467 miliarde de euro pentru cele 36 de cluburi.

Tottenham (41,3 milioane euro) şi Manchester United (36,4 milioane euro) conduc câştigurile în Europa League, urmate de Lazio (24,1 milioane euro) şi Athletic Club (23,9 milioane euro).

Chelsea, campioana din Conference League, a primit 21,8 milioane de euro, urmată de Betis, finalista, cu 17 milioane de euro.

UEFA a păstrat principiul de bază

Raportul UEFA menţionează că, deşi sistemul de distribuţie s-a schimbat pentru ciclul 2024-2027, principiul de bază rămâne acelaşi, iar distribuţia este calculată iniţial pe baza unui venit brut real estimat la 4,4 miliarde de euro.

Din aceste cifre se scad 387 de milioane de euro, bugetate pentru acoperirea costurilor competiţiilor, iar 3% (132 de milioane de euro) sunt rezervate pentru plăţile aferente rundelor de calificare şi 7% (308 milioane euro) pentru plăţile de solidaritate către cluburile neparticipante.

Alte 22 de milioane euro sunt alocate competiţiilor feminine de club şi 3 milioane de euro pentru Youth League.

Aceasta duce la un venit net estimat de 3,55 miliarde de euro, din care 93,5% este distribuit cluburilor participante, iar 6,5% rămâne la UEFA pentru a sprijini investiţiile şi activităţile din fotbalul european.

Raportul precizează că veniturile reale în 2024-2025 sunt uşor superioare, ajungând la 4,41 miliarde de euro, iar costurile aferente competiţiilor, la 363,1 milioane euro, sunt mai mici decât cele bugetate.



