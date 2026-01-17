FOTO Noul Neymar!? Starul a trădat-o pe Barcelona și semnează cu PSG

Noul Neymar!? Starul a trădat-o pe Barcelona și semnează cu PSG Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona va pierde unul dintre cei mai talentați jucători din academie.

TAGS:
dro fernandezla ligaBarcelonaPSGTransferLigue 1
Din articol

La Masia a produs jucători pe bandă rulantă pentru prima echipă a Barcelonei în ultima perioadă.

„Perla coroanei” academiei Barcelonei din ultimii 15 ani este fără discuții Lamine Yamal.

Dro semnează cu PSG! Francezii vor plăti clauza de șase milioane de euro 

Dro Fernandez nu a fost mulțumit de minutele primite în tricoul Barcelonei, iar jucătorul de 18 ani l-a anunțat pe Hansi Flick că a luat decizia de a pleca în această iarnă.

Mijlocașul spaniol va merge la PSG, iar francezii vor achita clauza de șase milioane de euro a fotbalistului, conform informațiilor oferite de jurnalistul Fabrizio Romano.

Mijlocașul spaniol are opt meciuri în tricoul Barcelonei și o pasă decisivă în acest sezon.

10 milioane de euro este cota lui Dro Fernande, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat
ARTICOLE PE SUBIECT
OUT de la Barcelona! Catalanii îl trimit la altă echipă din La Liga
OUT de la Barcelona! Catalanii îl trimit la altă echipă din La Liga
Real Madrid și Barcelona se luptă pentru un mijlocaș ofensiv! Detaliile duelului pe piața transferurilor
Real Madrid și Barcelona se luptă pentru un mijlocaș ofensiv! Detaliile duelului pe piața transferurilor
FC Barcelona, ”fără glorie” în Cupa Spaniei! Lamine Yamal, din nou la datorie
FC Barcelona, ”fără glorie” în Cupa Spaniei! Lamine Yamal, din nou la datorie
ULTIMELE STIRI
Daniel Bîrligea, pus la zid de Basarab Panduru după eșecul cu FC Argeș: „Tot timpul face așa”
Daniel Bîrligea, pus la zid de Basarab Panduru după eșecul cu FC Argeș: „Tot timpul face așa”
Udinese – Inter 0-1, acum pe Sport.ro. Lautaro Martinez deschide scorul
Udinese – Inter 0-1, acum pe Sport.ro. Lautaro Martinez deschide scorul
Manchester United - Manchester City 2-0, pe VOYO! „Diavolii roșii”, victorie crucială în Premier League
Manchester United - Manchester City 2-0, pe VOYO! „Diavolii roșii”, victorie crucială în Premier League
Dacia, prima victorie la Raliul Dakar! Nasser Al Attiyah s-a impus pentru a şasea oară la cursa legendară
Dacia, prima victorie la Raliul Dakar! Nasser Al Attiyah s-a impus pentru a şasea oară la cursa legendară
Nu e Tavi Popescu! „Tricolorul” dorit de Marius Șumudică la noua echipă
Nu e Tavi Popescu! „Tricolorul” dorit de Marius Șumudică la noua echipă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Jurgen Klopp pune o singură condiție pentru a prelua Real Madrid

Jurgen Klopp pune o singură condiție pentru a prelua Real Madrid

Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"

Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Tănase, răspuns pentru Gigi Becali: „Asta a spus despre mine?“

Tănase, răspuns pentru Gigi Becali: „Asta a spus despre mine?“



Recomandarile redactiei
Daniel Bîrligea, pus la zid de Basarab Panduru după eșecul cu FC Argeș: „Tot timpul face așa”
Daniel Bîrligea, pus la zid de Basarab Panduru după eșecul cu FC Argeș: „Tot timpul face așa”
Mihai Stoica a numit noul cuplu de mijlocași de la FCSB! Unde s-a greșit cu FC Argeș
Mihai Stoica a numit noul cuplu de mijlocași de la FCSB! Unde s-a greșit cu FC Argeș
Udinese – Inter 0-1, acum pe Sport.ro. Lautaro Martinez deschide scorul
Udinese – Inter 0-1, acum pe Sport.ro. Lautaro Martinez deschide scorul
Nu e Tavi Popescu! „Tricolorul” dorit de Marius Șumudică la noua echipă
Nu e Tavi Popescu! „Tricolorul” dorit de Marius Șumudică la noua echipă
Manchester United - Manchester City 2-0, pe VOYO! „Diavolii roșii”, victorie crucială în Premier League
Manchester United - Manchester City 2-0, pe VOYO! „Diavolii roșii”, victorie crucială în Premier League
Alte subiecte de interes
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
CITESTE SI
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

stirileprotv CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

stirileprotv Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

stirileprotv Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!