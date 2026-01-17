La Masia a produs jucători pe bandă rulantă pentru prima echipă a Barcelonei în ultima perioadă.

„Perla coroanei” academiei Barcelonei din ultimii 15 ani este fără discuții Lamine Yamal.



Dro semnează cu PSG! Francezii vor plăti clauza de șase milioane de euro



Dro Fernandez nu a fost mulțumit de minutele primite în tricoul Barcelonei, iar jucătorul de 18 ani l-a anunțat pe Hansi Flick că a luat decizia de a pleca în această iarnă.

Mijlocașul spaniol va merge la PSG, iar francezii vor achita clauza de șase milioane de euro a fotbalistului, conform informațiilor oferite de jurnalistul Fabrizio Romano.