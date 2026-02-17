Deși își anunțase demisia, Medhi Benatia s-a răzgândit și va continua la club, după intervenția directă a patronului Frank McCourt.

Fostul fundaș marocan decisese să plece după remiza dramatică cu RC Strasbourg, scor 2-2, rezultat care a accentuat tensiunile din conducere. DETALII AICI

Totul a venit la scurt timp după despărțirea de antrenorul Roberto De Zerbi, care a plecat de comun acord cu oficialii clubului.

Benatia rămâne și conduce proiectul sportiv

Situația s-a schimbat complet după reacția patronului Frank McCourt. Americanul i-a cerut lui Benatia să rămână până la finalul sezonului și să coordoneze întreaga activitate sportivă.

„Pentru a proteja interesele clubului și pentru a ne atinge obiectivele, i-am cerut lui Medhi Benatia să rămână în funcție până în iunie. Sub conducerea lui, vom numi în curând un nou antrenor”, a transmis McCourt.

În noua organigramă, Benatia va avea atribuții extinse, în timp ce președintele Pablo Longoria va rămâne cu un rol mai mult instituțional.

Olympique Marseille ocupă locul 4 în Ligue 1, cu 40 de puncte, și speră la calificarea în Liga Campionilor UEFA. Pentru francezi urmează duelul cu Stade Brestois 29, programat vineri, în direct pe VOYO de la ora 21:45.