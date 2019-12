Dezvaluiri SENZATIONALE despre Cristiano Ronaldo! Un fost coechipier marturiseste: "Baiatul asta nu e normal!"

Un fost coechipier de-al lui Cristiano Ronaldo la Juventus a vorbit despre starul portughez.

Mehdi Benatia, jucatorul de nationalitate franco-marocana, care a jucat un sezon alaturi de Cristiano Ronaldo la Juventus, anul trecut, a oferit un interviu pentru RMC Sport, in care a vorbit despre obsesia aproape bolnavicioasa a portughezului pentru conditia sa fizica.

"Intr-un meci la Bergamo, am fost amandoi rezerve deoarece in 3 zile urma sa jucam iar si mister a facut rotatii. Cand eram in autocar, ne intorceam spre Torino, Ronaldo mi-a trimis un mesaj: "Ce faci dupa?", la care i-am raspuns "e 11 seara, voi merge acasa, de ce?", l-am intrebat.

El mi-a raspuns: "Nu ai vrea sa facem o sesiune de antrenament in sala? Astazi nu am transpirat, trebuie sa merg la sala, nu vrei sa mergem impreuna?", la care i-am raspuns ca vreau sa ajung acasa si sa ma uit la televizor.

In timp ce toti ne imbracam de strada, sa ne intoarcem acasa, el s-a imbracat in haine scurte, a dat drumul la muzica si a plecat in sala. In acel moment m-am gandit ca baiatul asta nu e normal. Cand traiesti aproape de el, asa cum am avut eu ocazia, il respecti mai mult decat o faceai inainte. Si-a sacrificat toata viata pentru fotbal", a declarat Benatia, conform Mundo Deportivo.