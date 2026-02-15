După despărțirea de antrenorul Roberto De Zerbi, clubul francez a rămas și fără directorul sportiv Medhi Benatia, care și-a anunțat oficial demisia.

Decizia a venit la scurt timp după remiza cu RC Strasbourg, scor 2-2, în etapa a 22-a din Ligue 1. Marseille a condus cu 2-0, prin golurile lui Mason Greenwood și Amine Gouiri, dar a fost egalată dramatic, după reușitele lui Nanasi și Panichelli, ultimul marcând din penalty în minutul 90+7.

Benatia: „Am decis să pun capăt colaborării”

Fostul internațional marocan a transmis un mesaj fanilor prin intermediul rețelelor sociale, în care a explicat motivele plecării.

„Am acționat mereu cu inima pentru a readuce clubul acolo unde merită. Proiectul avansează, dar nu pot ignora climatul actual. Există o insatisfacție crescândă și nu vreau ca prezența mea să devină un obstacol. De aceea, după o lungă reflecție, am decis să pun capăt colaborării cu OM”, a transmis Benatia.

La momentul redactării acestui articol Marseille ocupă locul patru în Ligue 1 cu 40 de puncte, la două de locul #3 ocupat de Lyon. Totuși, distanță până la lider e lungă, cu Lens în frunte cu 52 de puncte obținute din 22 de meciuri.

Pentru Marseille urmează meciul cu Brest în deplasare. Cele două echipe se vor duela vineri, 20 februarie, de la ora 21:45, în direct pe VOYO!