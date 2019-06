PSG poate da lovitura verii! de Ligt deturnat din drumul spre Barcelona! Agentul jucatorului a fost in Franta sa negocieze transferul

de Ligt poate ajunge la PSG in aceasta vara.

Matthijs de Ligt(19 ani) este unul dintre principalele obiective pentru Barcelona pe piata transferurilor, dar jucatorul poate fi intors din drum. Agentul jucatorului, Mino Raoila, a fost la Paris sa negocieze cu oficialii lui PSG transferul lui de Ligt si pentru a pune la punct ultimele detalii, anunta Mundo Deportivo.

de Ligt la PSG

Jurnalistul Gianluca di Marzio a anuntat, de asemenea, ca transferul este ca si facut. Mino Raoiola a negociat ieri cu sefii lui PSG, iar astazi urmeaza sa fie perfectata mutarea.

De Ligt este cotat la 70 de milioane de euro potrivit transfermarkt, a marcat 3 goluri si a oferit 3 pase de gol in acest sezon in tricoul lui Ajax in 33 de aparitii.