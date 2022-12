De Ligt a rupt speculațiile din vară! Ce a spus despre posibilul transfer în Premier League

Înainte să semneze cu FC Bayern, publicația GOAL scria că Matthijs de Ligt e pe punctul să ajungă la Chelsea. Trupa pe care o antrena Thomas Tuchel atunci ar fi contactat conducerea lui Juventus, arătându-și, în acest sens, interesul față de fundașul olandez pentru a doua oară în decursul anului 2022.

Însă, De Ligt a vorbit despre posibilul transfer din vară la Chelsea, evidențiind faptul că nu a fost contactat de nimeni și că, totuși, doar conducerile celor două cluburi ar fi purtat o conversație între ele.

„E minunat, mă simt foarte bine la FC Bayern. Mă simt deja ca acasă”, a spus De Ligt despre scurta perioada pe care a petrecut-o la „bavarezi”. „Interesul lui Chelsea de vara trecută? Nu am vorbit cu ei. Nu au fost aproape de mine, poate au fost discuții cu cei de la club. Nu am vorbit cu Chelsea în această vară”, a adăugat, ulterior, stoperul naționalei dirijate de Louis van Gaal, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

