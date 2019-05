"Baiatul asta o sa fie cam gras!" Motivul IREAL pentru care De Ligt n-a fost cumparat de Manchester United! Acum TOTI gigantii Europei il vor

Capitanul lui Ajax putea ajunge pe Old Trafford vara trecuta.

Manchester United a fost aproape sa-l aduca pe De Ligt de la Ajax inaintea sezonului fantastic pe care pustiul l-a avut in Champions League. Capitanul de la Amsterdam putea fi cumparat pentru mult mai putin de 80 de milioane de euro, la cat este evaluat in prezent. Marcel Bout, scouterul care l-a urmarit atent in ultimii ani, l-a recomandat. Insa tot Bout a avertizat ca fundasul are probleme cu greutatea, care vor deveni din ce in ce mai serioase odata cu trecerea timpului. Scouterul a transmis asta atat clubului, cat si reprezentantilor jucatorului.



De Ligt e acum cel mai la moda fundas din Europa. Barcelona pare in pole-position sa-l aduca, mai ales ca si preferinta jucatorului de 19 ani se indreapta spre Camp Nou. Barca l-a adus deja de la Ajax pe prietenul apropiat al lui De Ligt, Frenkie De Jong, intr-o afacere care ar putea ajunge la 90 de milioane de euro.