Barca RATEAZA tinta principala din aceasta vara! O noua lovitura pentru catalani! Unde ajunge De Ligt

Barcelona miza pe transferul lui De Ligt de la Ajax in aceasta vara.

Catalanii au batut palma iarna trecuta cu Ajax pentru transferul lui Fenkie De Jong pentru 75 de milioane de euro din vara, cand alaturi de talentatul mijlocas urma sa vina si fundasul Matthijs de Ligt pentru o suma asemanatoare.

Mutarea s-a complicat intre timp, iar acum Sport.es anunta ca agentul jucatorului a indepartat de tot Barcelona. De Ligt este impresariat de celebrul Mino Raiola, agentul lui Ibrahimovic sau Mario Balotelli. Acesta este recunoscut pentru faptul ca negociaza dur si cere comisioane uriase pentru jucatorii sai. In plus, Raiola profita din plin de faptul ca De Ligt mai este dorit si de alte forte europene si forteaza un razboi de licitatie intre ele.

Barcalona a decis insa sa nu liciteze pentru tanarul fundas olandez si e pregatita sa renunte la transferul lui, scrie Sport.es. Raiola sustine ca Manchester United ii ofera un salariu anual de 14 milioane de euro lui De Ligt, suma considerata mult prea mare de catre Barcelona. Catalanii nu vor sa strice atmosfera din vestiar prin plata unui salariu urias pentru un jucator atat de tanar, in conditiile in care sunt jucatori experimentati care au facut performanta pentru club cu salarii mult mai mici.

In aceste conditii, Manchester United a devenit favorita pentru transferul lui De Ligt. Englezii au mare nevoie de intariri in aparare dupa un sezon catastrofal, in care au terminat pe locul 6 si au ratat calificarea in Champions League. In plus, cei de la United sunt raniti dupa ce au ratat finala Europeana intr-un an in care toate cele 4 echipe din cele doua finale europene sunt rivalele lor din Premier League.