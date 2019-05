"Tadic's on fire!" Momente FABULOASE la Amsterdam dupa ce Ajax a castigat titlul 34! Discursul senzational al lui De Ligt in fata a zeci de mii de oameni

Ajax a castigat primul titlu dupa 5 ani!

Cel de-al 34-lea titlu din istoria lui Ajax a fost sarbatorit de zeci de mii de fani la Amsterdam! Jucatorii echipei care a fost la cateva secunde de finala UEFA Champions League au urcat pe o scena in fata fanilor si au cantat impreuna cele mai cunoscute melodii ale echipei.

Dusan Tadic, jucatorul care a primit nota 10 de la L'Equipe dupa victoria de pe Bernabeu, a fost in centrul unui moment fantastic cand a primit trofeul - toti fanii au cantat melodia "Tadic's on fire", melodie adaptata dupa cea a nord irlandezului Will Grigg.

Desi momentul lui Tadic a fost cel mai spectaculos, Hakim Ziyech a fost desemnat jucatorul anului la Ajax.





Discursul lui De Ligt

"Calatoria noastra a inceput cu Sturm Graz, dar cine se astepta la ce a urmat? Am fost mai buni ca Bayern, le-am demolat pe Real Madrid si Juventus. Nimeni nu ne poate opri! Am castigat dubla! Insa cel mai important am aratat cine este Ajax Amsterdam! Ce reprezinta acest club si anume un fotbal atractiv. Am aratat ceea ce voia Yohann Cruyff de la noi acolo de sus si ceea ce asteapta de la noi. Am facut-o impreuna. Jucatorii, staff-ul si fanii. Va multumim" a spus De Ligt in uralele fanilor.



Iata toata sarbatoarea fanilor lui Ajax