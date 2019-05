Ajax a deschis usa pentru vanzarea lui De Ligt pentru un profit urias! Inlocuitor din nationala Argentinei cumparat cu 7.000.000 euro

Ajax a transferat un fundas din nationala Argentinei si ar putea deschide usa catre o vanzare a lui De Ligt.

Fundasul argentinian Lisandro Martinez, 21 ani, va efectua vizita medicala inainte de a semna un contract cu Ajax Amsterdam, a anuntat clubul sud-americanului, Defensa y Justicia.

Martinez a disputat 57 de meciuri si a marcat 3 goluri pentru vicecampioana Superligii argentiniene si a fost cumparat de Ajax cu 7.000.000 euro.

In martie 2019, Martinez a debutat la nationala Argentinei in meciul amical cu Venezuela (1-3). El a debutat ca jucator profesionist in 2017 la Newell's Old Boys.

Ajax Amsterdam, semifinalista a Ligii Campionilor, a castigat in acest sezon titlul in Olanda.

Din sezonul viitor, pe Amsterdam Arena va juca si romanul Razvan Marin!

Pregatesc vanzarea lui De Ligt



Transferul lui Lisandro Martinez la Ajax deschide usa pentru o mutare a lui De Ligt, fundasul capitan al echipei olandeze. Unul dintre cei mai curtati jucatori ai lui Ajax, de Ligt ar putea fi vandut cu o suma de peste 75.000.000 euro, anunta presa olandeza.