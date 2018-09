PSG nu scapa! UEFA redeschide dosarul de incalcare al fairplay-ului financiar, iar campioana Frantei risca EXCLUDEREA din Europa

Clubul PSG risca excluderea din cupele europene.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain, aflat sub supraveghere UEFA pentru fair play financiar dupa transferurile de peste 400 de milioane de euro ale lui Neymar si Kylian Mbappe, din vara anului 2017, va fi supus ''unei examinari mai aprofundate'', a anuntat, luni, instanta europeana, citata de AFP:

UEFA a deschis o ancheta formala in septembrie 2017 la presiunea mai multor forte ale fotbalului european, printre care Spania, unde a evoluat timp de patru ani vedeta Neymar, inainte de a fi transferat de PSG pentru 222 milioane de euro, un record. La aceasta suma se adauga cele 180 de milioane de euro platite de PSG pentru Mbappe.

Ancheta ICFC, instanta insarcinata cu controlul financiar al cluburilor in cadrul UEFA, fusese inchisa in iunie, dar a fost redeschisa o luna mai tarziu.

Camera sa de judecata a decis sa ''trimita cazul in fata Camerei de instructie a ICFC pentru o examinare mai aprofundata'', a precizat, luni, UEFA.

Pus in practica din 2011, fair play-ul financiar interzice cluburilor angajate in competitiile europene (Liga Campionilor, Europa League) sa cheltuiasca mai mult decat produc. In orice caz, ele nu trebuie sa aiba un deficit mai marte de 30 de milioane cumulat pe trei exercitii financiare.

In caz de nerespectare a regulamentului, UEFA poate sanctiona un club, mergand de la un simplu avertisment pana la excluderea din cupele europene sau interzicerea efectuarii de transferuri. PSG a fost deja sanctionat in trecut (fara a ajunge la excludere).

PSG nu este singurul club aflat in vizorul UEFA, un alt caz fiind al gruparii italiene AC Milan.