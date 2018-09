E la CUTITE cu Tuchel? Reactia lui Neymar dupa ce a fost intrebat de un CONFLICT cu antrenorul lui PSG

Neymar a dezmintit existenta unui conflict cu Thomas Tuchel, antrenorul lui PSG.

PSG are deja 5 puncte avans in Ligue 1 dupa primele 6 etape, toate castigate. Insa lucrurile nu sunt tocmai roz la campioana Frantei dupa infrangerea din UEFA Champions League cu FC Liverpool. PSG si-a revenit in campionat, castigand cu 3-1 pe terenul lui Rennes desi a fost condusa cu 1-0.

Neymar a pasat la golul de 2-1 a lui Meunier si a fost inlocuit cu Nkunku in prelungirile partidei. Presa din Franta a speculat ca Neymar ar fi fost deranjat de inlocuire dupa ce a avut nevoie de o perioada lunga pentru a parasi gazonul. In plus, Neymar a avut un moment frumos cu un copil care a intrat pe teren si s-a ales cu tricoul starului de la PSG.

"Chiar au crezut ca am cerut sa mai astepte putin, dar nu. M-am dus sa-mi cer scuze pentru pasa gresita data lui Thomas (Meunier). Desigur, niciunui jucator nu ii place sa paraseasca terenul, dar nu este cazul sa fiu suparat ca am iesit de pe teren, e chiar bine pentru mine ca am timp mai mult sa ma recuperez pentru urmatoarea partida.



Sunt fericit de afectiunea primita la un meci din deplasare, cu atat mai mult cu cat a venit de la un copil, e mai natural, e ceva pur, asa ca de fiecare daca cand voi putea face asa ceva, voi face tot posibilul sa returnez afectiunea primita" a declarat Neymar dupa victoria cu 3-1 a lui PSG.