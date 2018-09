Faza zilei in Europa, la meciul PSG-ului! Un pusti a intrat pe teren si a inceput sa planga: Neymar i-a oferit tricoul | VIDEO

Tanarul suporter al PSG-ului a intrat pe teren pe finalul meciului cu Rennes si a mers direct la Neymar. Pustiul a inceput sa planga dupa ce a fost luat in brate de idolul sau. A primit si tricoul brazilianului in minutul 90+1 atunci cand Neymar a fost inlocuit.

Neymar a fost titular la PSG si a oferit o pasa de gol pentru Meunier, autorul golul 2 al PSG-ului. Rabiot a trimis mingea in proprie poarta in minutul 11, insa colegii l-au salvat. Di Maria (min 45), Meunier (min 61) si Choupo-Moting (min 83) au inscris pentru o victorie confortabila a PSG-ului, scor 3-1.

This is absolutely class from Neymar. A young fan runs on to the pitch to greet his hero and he waves off security and gives him his shirt. ???? pic.twitter.com/arr8IVAE88