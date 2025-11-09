Lyon – PSG, de la 21:45, în direct și în exclusivitate pe VOYO! Partida se joacă pe Parc Olympique Lyonnais și contează pentru etapa a 12-a.



Olympique Lyon – PSG, derby-ul serii în Ligue 1!



Echipa lui Paulo Fonseca se află pe locul cinci, cu 20 de puncte adunate după 12 etape, și are o singură victorie în ultimele cinci runde.



Parisul are doar două puncte avans față de urmăritoarele din spatele său. În ultimele șase meciuri de campionat, echipa lui Luis Enrique nu a pierdut, dar a remizat de trei ori.



În plus, forma în deplasare nu mai este aceeași forță de odinioară: doar o singură victorie în ultimele patru meciuri pe teren străin în Ligue 1. PSG vine și după un duel dur în Liga Campionilor, pierdut contra lui Bayern, scor 1-2.

