VIDEO EXCLUSIV Fotbalistul care a primit halucinanta notă 2 de la L'Equipe în derby-ul Olympique Lyon - PSG 2-3!

Fotbalistul care a primit halucinanta notă 2 de la L Equipe &icirc;n derby-ul Olympique Lyon - PSG 2-3! Ligue 1
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby superb în Ligue 1 în direct pe VOYO, decis în minutul 90+5.

Paris Saint-Germain, campioana en titre a Franţei la fotbal, a învins in extremis, cu scorul de 3-2, formaţia Olympique Lyon, duminică, în derby-ul rundei a 12-a din Ligue 1, transmis în exclusivitate de VOYO.

Parizienii au condus de două ori la Lyon, prin golurile lui Warren Zaire-Emery (26) şi khvicha kvaratskhelia (33), însă gazdele au reuşit să egaleze, mai întâi prin Afonso Moreira (30) şi apoi prin Ainsley Maitland-Niles (50).

PSG a dat lovitura în minutele adiţionale, prin Joao Neves (90+5), în condiţiile în care Olympique Lyon evolua în inferioritate numerică după eliminarea lui Nicolas Tagliafico (90+3).

Cel mai slab om al derby-ului a fost Tanner Tessmann, internaționalul american al lui OL. 

L'Equipe i-a dat halucinanta notă 2 americanului: ”Vitinha l-a depășit pe Tessmann. O pierdere de balon în fața lui Vitinha a oferit un gol pentru PSG - Tessmann a suferit în fața presiunii pariziene, în special a lui Vitinha”.

MVP în derby pentru publicația franceză a fost tocmai Vitinha, notat de L'Equipe cu 8.

După acest succes, al optulea de la debutul sezonului, PSG a acumulat 27 de puncte şi a revenit în fotoliul de lider, depăşindu-le cu două lungimi pe Olympique Marseille şi RC Lens, ambele învingătoare în partidele disputate sâmbătă cu Brest (3-0), respetiv AS Monaco (4-1).

Rezultatele și marcatorii din etapa a 12-a din Ligue 1

Vineri

Paris FC - Rennes 0-1

A marcat: Embolo (81).

Sâmbătă

Olympique Marseille - Brest 3-0

Au marcat: Angel Gomes (25), Mason Greenwood (33 - penalty), Aubameyang (81).

Le Havre - Nantes 1-1

Au marcat: Gautier Lloris (90+5), respectiv Abline (4).

Monaco - Lens 1-4

Au marcat: Folarin Balogun (37 - penalty), respectiv Edouard (21), Wesley Said (40, 60), Mamadou Sangare (45+3).

Duminică

Lorient - Toulouse 1-1

Au marcat: Pagis (44 - penalty), respectiv Djibril Sidibe (65 - penalty).

Strasbourg - Lille 2-0

A marcat: Emegha (33, 62).

Angers - Auxerre 2-0

Au marcat: Akpa (71 - autogol), Prosper Peter (87).

Metz - Nice 2-1

Au marcat: Hein (53 - penalty), Habib Diallo (84), respectiv Cho (35).

Olympique Lyon - Paris Saint-Germain 2-3

Au marcat: Afonso Moreira (30), Maitland-Niles (50), respectiv Zaire-Emery (26), Kvaraţhelia (33), Joao Neves (90+5).

Clasamentul din Ligue 1

De meserie campion, Djokovic își bate colegii din ATP și le donează bani: schimbul suspect făcut cu Musetti
De meserie campion, Djokovic își bate colegii din ATP și le donează bani: schimbul suspect făcut cu Musetti
Cum se descurcă în acest sezon Steaua, dublă câștigătoare de Champions League ajunsă acum în liga a doua!
Cum se descurcă în acest sezon Steaua, dublă câștigătoare de Champions League ajunsă acum în liga a doua!
Pe ce locuri au încheiat româncele anul în clasamentul WTA: Cristian și Cîrstea au strălucit cel mai puternic
Pe ce locuri au încheiat româncele anul în clasamentul WTA: Cristian și Cîrstea au strălucit cel mai puternic
El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea
El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: "Poate îl iau la FCSB!"
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: ”Poate îl iau la FCSB!”
Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun"

Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun”

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: "20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar"

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”

Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii"

Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

Aroganța lui Vinicius după ce a fost "băgat în buzunar" de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul



Rădoi a plecat de la Craiova | Rotaru și Felgueiras vin ACUM cu dezvăluiri: "Proiectul l-a epuizat"
Rădoi a plecat de la Craiova | Rotaru și Felgueiras vin ACUM cu dezvăluiri: ”Proiectul l-a epuizat”
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: "Poate îl iau la FCSB!"
Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: ”Poate îl iau la FCSB!”
El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea
El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea
De meserie campion, Djokovic își bate colegii din ATP și le donează bani: schimbul suspect făcut cu Musetti
De meserie campion, Djokovic își bate colegii din ATP și le donează bani: schimbul suspect făcut cu Musetti
Pe ce locuri au încheiat româncele anul în clasamentul WTA: Cristian și Cîrstea au strălucit cel mai puternic
Pe ce locuri au încheiat româncele anul în clasamentul WTA: Cristian și Cîrstea au strălucit cel mai puternic
