Paris Saint-Germain, campioana en titre a Franţei la fotbal, a învins in extremis, cu scorul de 3-2, formaţia Olympique Lyon, duminică, în derby-ul rundei a 12-a din Ligue 1, transmis în exclusivitate de VOYO.

Parizienii au condus de două ori la Lyon, prin golurile lui Warren Zaire-Emery (26) şi khvicha kvaratskhelia (33), însă gazdele au reuşit să egaleze, mai întâi prin Afonso Moreira (30) şi apoi prin Ainsley Maitland-Niles (50).

PSG a dat lovitura în minutele adiţionale, prin Joao Neves (90+5), în condiţiile în care Olympique Lyon evolua în inferioritate numerică după eliminarea lui Nicolas Tagliafico (90+3).

