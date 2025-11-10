Paris Saint-Germain, campioana en titre a Franţei la fotbal, a învins in extremis, cu scorul de 3-2, formaţia Olympique Lyon, duminică, în derby-ul rundei a 12-a din Ligue 1, transmis în exclusivitate de VOYO.
Parizienii au condus de două ori la Lyon, prin golurile lui Warren Zaire-Emery (26) şi khvicha kvaratskhelia (33), însă gazdele au reuşit să egaleze, mai întâi prin Afonso Moreira (30) şi apoi prin Ainsley Maitland-Niles (50).
PSG a dat lovitura în minutele adiţionale, prin Joao Neves (90+5), în condiţiile în care Olympique Lyon evolua în inferioritate numerică după eliminarea lui Nicolas Tagliafico (90+3).
Cel mai slab om al derby-ului a fost Tanner Tessmann, internaționalul american al lui OL.
L'Equipe i-a dat halucinanta notă 2 americanului: ”Vitinha l-a depășit pe Tessmann. O pierdere de balon în fața lui Vitinha a oferit un gol pentru PSG - Tessmann a suferit în fața presiunii pariziene, în special a lui Vitinha”.
MVP în derby pentru publicația franceză a fost tocmai Vitinha, notat de L'Equipe cu 8.
După acest succes, al optulea de la debutul sezonului, PSG a acumulat 27 de puncte şi a revenit în fotoliul de lider, depăşindu-le cu două lungimi pe Olympique Marseille şi RC Lens, ambele învingătoare în partidele disputate sâmbătă cu Brest (3-0), respetiv AS Monaco (4-1).
Rezultatele și marcatorii din etapa a 12-a din Ligue 1
Vineri
Paris FC - Rennes 0-1
A marcat: Embolo (81).
Sâmbătă
Olympique Marseille - Brest 3-0
Au marcat: Angel Gomes (25), Mason Greenwood (33 - penalty), Aubameyang (81).
Le Havre - Nantes 1-1
Au marcat: Gautier Lloris (90+5), respectiv Abline (4).
Monaco - Lens 1-4
Au marcat: Folarin Balogun (37 - penalty), respectiv Edouard (21), Wesley Said (40, 60), Mamadou Sangare (45+3).
Duminică
Lorient - Toulouse 1-1
Au marcat: Pagis (44 - penalty), respectiv Djibril Sidibe (65 - penalty).
Strasbourg - Lille 2-0
A marcat: Emegha (33, 62).
Angers - Auxerre 2-0
Au marcat: Akpa (71 - autogol), Prosper Peter (87).
Metz - Nice 2-1
Au marcat: Hein (53 - penalty), Habib Diallo (84), respectiv Cho (35).
Olympique Lyon - Paris Saint-Germain 2-3
Au marcat: Afonso Moreira (30), Maitland-Niles (50), respectiv Zaire-Emery (26), Kvaraţhelia (33), Joao Neves (90+5).
Clasamentul din Ligue 1