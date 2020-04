PSG incepe curatenia! 4 jucatori sunt OUT de la club in frunte cu Cavani si Thiago Silva! Cine pleaca de la campioana Frantei

PSG incepe curatenia de vara la club.

Campioana Frantei, PSG, incepe sa faca curatenia de vara la club si isi pregateste lista cu noile achizitii pentru perioada de transferuri din vara. Edinson Cavani, Thiago Silva, Thoms Meunier si Layvin Kurzawa vor pleca de la PSG, potrivit AS. Celor 4 fotbalisti le expira contractele in vara si vor fi lasati sa plece sub forma de jucatori liberi de contract.

Pe langa cei 4, de la PSG ar putea pleca si Neymar, care este dorit de Barcelona, iar mutarea are sanse foarte mari sa se faca.