Thiago Silva face un anunț: ”Asta mă întristează”

Cotat la două milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, fundașului central îi expiră înțelegerea cu trupa de pe ”Stamford Bridge” la finalul actualei stagiuni.

Thiago Silva a venit la Chelsea în vara lui 2020 liber de contract de la Paris Saint-Germain, unde era căpitanul echipei. La 4.8 milioane de euro era atunci estimat de Transfermarkt.

Stoperul bate pasul spre retragere și a vorbit despre situația sa. Thiago Silva a precizat că după fiecare meci se întristează teribil, pentru că sfârșitul carierei sale e extrem de aproape.

”De fiecare dată când joc pentru Chelsea simt ceva special. Știu că fiecare sfârșit de joc mă duce cu gândul la final, asta mă supără puțin”, a spus Thiago Silva, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????????? Thiago Silva: “Every time I play here at Chelsea it’s special feeling”.

❗️ “I know with each game that ends I have the feeling it’s ending so that makes me a little sad…”.

Thiago’s contract expires in June 2024. pic.twitter.com/4rsYsPoo6c