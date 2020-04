"Acolo vrea sa joace!" Viitorul lui Cavani a fost stabilit! Unde va ajunge atacantul de la PSG! Dezvaluirile facute de mama fotbalistului

Unde ar putea juca Cavani in sezonul viitor.

Atacantul lui PSG, Edinson Cavani (33 de ani) va pleca de la campioana Frantei in aceasta vara. Contractul uruguyanului expira si nu va mai ramane in continuare la parizieni. Totusi, Cavani prefera sa i se termine contractul, iar abia atunci sa semneze cu alta echipa. Mama fotbalistului a dezvaluit ca multe cluburi sunt interesate de serviciile fiului ei, insa acesta doreste sa joace in Spania.

"Multe cluburi sunt interesate de el. El in continuare nu stie unde va juca, mai are trei luni de contract cu Paris. Trebuie sa ne gandim bine. Vrea sa continue in Europa si i-ar plaeca sa joace in Spania", a declarat mama lui Cavani.

Astfel, daca Cavani vrea sa joace in La Liga, cel mai probabil aceasta va ajunge la Atletico Madrid, club care l-a dorit si in iarna, insa transferul a picat chiar din cauza mamei fotbalistului. Aceasta a spus ca daca presedintele formatiei din Madrid isi va cere scuze, atunci cu siguranta Cavani va semna cu Atletico datorita faptului ca este fanul lui Diego Simeone si si-ar dori sa lucreze cu el.

Atento Boca: la mamá de Edinson Cavani contó en dónde le gustaría jugar a su hijo https://t.co/Wq24ujocpA — tetirounpique (@tetirounpique) April 10, 2020