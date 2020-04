Din Champions League in uniforma de politie! Capitanul lui Dinamo e ULUIT: "Faceam vizionari cum sa-i tinem pe jucatorii lui PSG si acum ii tinem pe Aurel si Dorel in casa"

Capitanul echipei de handbal Dinamo, Dan Savenco, a devenit temporar politist.

Mai multi sportivi ai clubului Dinamo au fost chemati la ordin de Ministerul Afacerilor Interne, din cauza lipsei de personal.

Capitanul echipei de handbal, Dan Savenco, a fost repartizat la o sectie de Ferentari si este uluit de cum s-au schimbat lucrurile intr-un timp atat de scurt:

"Eu sunt la sectia 24, in Ferentari. Astazi a fost prima zi, e ceva nou, inedit, astazi am inceput serviciul. Astazi mi s-a prezentat programul, la ce sa ne asteptam. De parca noi nu stim la ce ne putem astepta in Ferentari. Tot clubul Dinamo, cei care suntem angajati, am fost repartizati. Ieri am aflat din greseala pentru ca am fost acolo la club. Cand am vazut in parcare masina antrenorului si a lui Ovidiu Semen am zis sa merg sa-i salut. Si m-au intrebat: ‘Tu la ce sectie esti repartizat?’ Am crezut ca fac misto de mine.", a spus Dan Savenco, potrivit Doar Dinamo.

Din Champions League in uniforma de politie: "E ca un vis urat"

Dinamo o va intalni pe PSG in optimile EHF Champions League, echipa cu cel mai mare buget si cele mai mari salarii din handbalul mondial.

"E ca un vis urat. Faceam vizionari cum sa-i tinem pe jucatorii de la PSG si acum trebuie sa vedem cum îi tinem pe Aurel si pe Dorel in casa. Ne-am asumat cand am semnat acel contract. Dar ca sportivi reusim sa facem fata, ne adaptam destul de usor", a mai spus Savenco.

"Sper sa nu fie cazul sa bat pe cineva"

Dan Savenco are 1.98 inaltime si peste 100 de kilograme. Capitanul lui Dinamo spera ca cetatenii sa stea in casa in momentul in care il vor vedea si sa nu fie nevoie de violenta:

"Eu sper sa nu fie cazul sa bat pe cineva. Am si eu doi metri, eu sper ca o sa zica singuri ca stau in casa cand ma vad!

Dar m-au atentionat: domnule sunt incapatanati, aveti grija. Sa va asteptati sa fiti provocati. Ce sa mai, e zona de razboi."