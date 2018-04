PSG incepe cumparaturile de vara! Oferta de 50 de milioane pentru un talent brazilian din Ligue 1

Sefii lui PSG nu mai sunt interesati de finalul de sezon, dupa ce echipa a ratat obiectivul principal: Champions League.

PSG cauta antrenor, dar si intariri pentru vara. Dupa ce a cheltuit vara trecuta 400 de milioane de euro pe doi atacanti, sefii clubului francez cauta intariri spectaculoase in linia de mijloc.

Brazilianul Malcom de la Bordeaux a intrat in atentia lor si sunt gata sa achite 50 de milioane de euro pentru un transfer, scrie France Football.

Malcom a impresionat in acest sezon, cand a reusit 8 goluri si 6 pase decisive in 26 de partide. In iarna, Arsenal, Tottenham si Bayern au vrut sa-l ia pe jucatorul in varsta de 21 de ani, insa Bordeaux nu a stat la discutii.

Selectionerul Braziliei, Tite, a dezvaluit recent ca Malcom are oferte si cel mai probabil va schimba echipa dupa Cupa Mondiala din Rusia. PSG asteapta oricum finalul lunii iunie pentru a iesi din incidenta fair-play-ului financiar.