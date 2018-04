Reactia FRF despre pustiul de la PSG pe care incearca sa-l naturalizeze: "Sunt mai multi jucatori in aceasta situatie!"

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Managerul echipei nationale Under 21, Mirel Radoi, a vorbit despre Virgiliu Postolachi, tanarul jucat de 18 ani ce apartine de Paris Saint-Germain si despre care presa din Franta a anuntat ca Federatia Romana de Fotbal incearca sa-l naturalizeze.

Postolachi are atat cetatenie moldoveneasca, cat si franceza, iar FRF doreste sa-i obtina pasaport romanesc iar atacantul care a impresionat la Academia liderului din Franta sa aleaga Romania in viitor.

"Deocamdata sunt aceste informatii si sunt aceste propuneri si nu este un singur jucator, sunt mai multi in aceasta situatie. Vom vedea ce se intampla in viitor. Acum sa spunem ca trebuie sa fie de acord si copilul, dar parintii. Nu-si are rostul sa facem declaratii" a spus Mirel Radoi la Telekom Sport.