Neymar: "Boss, mi-o dai si mie o tura?" :) Jucatorul de la PSG care a venit cu o bijuterie pe roti la antrenament: FOTO

Argentinianul Javier Pastore i-a impresionat pe colegii de la PSG cu noul sau superbolid!

Mijlocasul argentinian Javier Pastore, coleg cu Neymar si Thiago Silva la PSG, este fericitul posesor al unei masini unice! Sudamericanul se mandreste cu un superb Camaro RS din 1968, reconditionat si modificat.

Chevroletul lui Pastore are un motor V8 si costa in general in jur de 30.000 de dolari. Modelul argentinianului a costat, insa, dublu, dat fiind ca a fost modificat complet.

