UNIC in istoria fottbalului! Record ABSOLUT stabilit de Dani Alves dupa ce a cucerit Cupa Ligii cu PSG!

3️⃣6️⃣????@danialves becomes the player with most titles in football history 7️⃣ league titles: ???????????????????????????????????????????????????????? 6️⃣ cups of national FA: ???????????????????????????????????????????????? 1️⃣ league cup: ???????? 1️⃣ Copa do Nordeste: ???????? 6️⃣ Super cups : ???????????????????????????????????????????????? 3️⃣ UEFA Champions League: ???????????????????????? 2️⃣ UEFA Cup: ???????????????? 4️⃣ UEFA Supercup: ???????????????????????????????? 3️⃣ FIFA Club World Cup: ???????????????????????? 1️⃣ Copa América: ???????? 2️⃣ FIFA confederation cup: ????????????????

