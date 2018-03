PSG face o oferta pentru un campion al Italiei! Ce salariu monstruos ii ofera Al-Khelaifi ca sa vina la Paris

Odata ce au fost eliminati din Liga Campionilor de Real Madrid cu 5-2 la general, seicul Al-Khelaifi anunta schimbari majore la echipa.

Vara trecuta, PSG a facut cel mai mare transfer din istoria fotbalului, prin aducerea lui Neymar, pe suma 222 de milioane de euro. Si banii pentru Mbappe o sa fie achitati in aceasta vara, aproximativ 180 de milioane de euro pentru jucatorul francez imprumutat de la AS Monaco.

Un nou nume aparut pe lista este starul lui Juventus, Miralem Pjanic. Potrivit Corriere della Serra Al-Khelaifi vrea sa-i ofere un contract pe 5 ani cu un salariu de 8 milioane de euro net, dublu cat castiga la Juventus.

Pjanic a ajuns la Juventus in 2016 de la rivala, AS Roma pe suma de 35 de milioane de euro. Mijlocasul bosniac, in varsta de 27 de ani a jucat in 30 de meciuri pentru Juventus si a reusit sa marcheze de 5 ori. Potrivit transfermarket, Pjanic este evaluat la 65 de milioane de euro.

Miralem Pjanić is a PSG transfer target. They're proposing a five-year contract worth £7m after tax, almost twice as much as the £3.9m he is currently on. (Corriere della Sera) pic.twitter.com/OQ3IS8iy2N