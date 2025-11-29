Cele 7 miliarde de dolari ale lui Abramovici rămân blocate în Jersey

Avocații miliardarului rus Roman Abramovici au eșuat în încercarea de a ridica blocarea activelor în valoare de 7 miliarde de dolari, pe care acesta a încercat să le pună la adăpost în insula britanică Jersey, un cunoscut paradis fiscal european. Deși s-a stabilit că poliția a efectuat percheziții ilegale, judecătorii nu au deblocat conturile lui Abramovici, asupra cărora s-a pus sechestru, în noiembrie 2022.



Considerat unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia și un apropiat al actualului regim de la Kremlin, Abramovici a fost sancționat de țările occidentale, printre care și Marea Britanie, pentru ajutorul acordat de companiile sale armatei ruse, care a invadat Ucraina, în februarie 2022.

El a fost forțat să vândă clubul de fotbal Chelsea, în mai 2022, pentru 2.5 miliarde de lire sterline, dar banii plătiți de holdingului american BlueCo sunt și în acest moment blocați de autoritățile britanice. De asemenea, oligarhul a trebuit să-și mute yachturile de lux în țări prietene și este refugiat acum în Turcia, unde a închiriat o proprietate cu 40.000 de euro pe lună în Vanikoy, un cartier în partea asiatică a Istanbulului.

Afaceristul ar deține cetățeniile israeliană (2018) și portugheză (2021). Dar obținerea ultimei a dus la schimbarea legii în Portugalia, după ce s-a constatat că se acorda prea ușor, și uneori ilegal, cetățenia celor considerați descendenți ai evreilor izgoniți din Peninsula Iberică, în urmă cu 500 de ani.



Abramovici, unul dintre oligarhii periculoși din anturajul Kremlinului

Un documentar prezentat în cadrul emisiunii Panorama de la BBC a dezvăluit că acesta ar fi "cotabilul lui Putin", că ar avea în posesie miliarde de euro sustrase din circuitul fiscal al statului rus și că ar fi folosit sumele imense de bani pentru a derula acte de corupție în toată Europa. El ar fi avut acces privilegiat la Vladimir Putin și ar fi ajutat la finanțarea efortului de război al Kremlinului.



Conform investigației postului britanic, Abramovici și-a construit averea cu ajutorul unor mutări ilicite, precum faptul că a cumpărat compania Sibneft pentru 250 milioane de dolari și a vândut-o înapoi statului rus pentru 12 miliarde de dolari, cu ajutorul camarilei lui Boris Elțîn, dar și prin câștigarea licitației pentru compania energetică Slavneft, după ce ar fi dispus răpirea de pe aeroport a competitorilor chinezi, care făcuseră o ofertă mai mare, dar nu s-au putut prezenta la licitație.

Averea sa a atins un maxim în 2008, când a fost estimată la peste 23 de miliarde de dolari, iar acum ar deține active de peste 9 miliarde de dolari, cele mai importante fiind acțiunile la companii cu activitate în finanțe, extracția și rafinarea petrolului, prelucrarea oțelului și aluminiului.

Foto - Getty Images

