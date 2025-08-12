Pentru suma de 67 de milioane de euro, bonusuri incluse, Ilia Zabarnyi (22 de ani) devine cea mai nouă achiziție a campioanei Franței.



Negocierile au fost dure, Bournemouth cerând inițial 70 de milioane de euro. Zabarnyi și-a dorit cu ardoare mutarea la PSG și a semnat deja un contract pe cinci ani, însă tranzacția a întârziat din cauza poziției ferme a englezilor. Tottenham a intrat și ea în cursă, însă apăsarea lui Zabarnyi pentru a ajunge la Paris a dat roade.



Zabarnyi a fost crescut de Mircea Lucescu



În cele din urmă, părțile au căzut de acord asupra unei sume de 63 de milioane plus 4 milioane bonusuri. Zabarnyi devine astfel primul jucător ucrainean din istoria clubului parizian și va purta tricoul cu numărul 6.



Ilia Zabarnyi a fost format la academia Dinamo Kiev și a fost unul dintre jucătorii-cheie sub comanda lui Mircea Lucescu în Ucraina.

