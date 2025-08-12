Pentru suma de 67 de milioane de euro, bonusuri incluse, Ilia Zabarnyi (22 de ani) devine cea mai nouă achiziție a campioanei Franței.
Negocierile au fost dure, Bournemouth cerând inițial 70 de milioane de euro. Zabarnyi și-a dorit cu ardoare mutarea la PSG și a semnat deja un contract pe cinci ani, însă tranzacția a întârziat din cauza poziției ferme a englezilor. Tottenham a intrat și ea în cursă, însă apăsarea lui Zabarnyi pentru a ajunge la Paris a dat roade.
Zabarnyi a fost crescut de Mircea Lucescu
În cele din urmă, părțile au căzut de acord asupra unei sume de 63 de milioane plus 4 milioane bonusuri. Zabarnyi devine astfel primul jucător ucrainean din istoria clubului parizian și va purta tricoul cu numărul 6.
Ilia Zabarnyi a fost format la academia Dinamo Kiev și a fost unul dintre jucătorii-cheie sub comanda lui Mircea Lucescu în Ucraina.
Înainte de debutul tricolorilor la EURO 2024, Il Luce l-a descris în presa din Ucraina pe Zabarnyi drept "cel mai important jucător al naționalei Ucrainei".
"Cel mai important jucător al naționalei Ucrainei este Ilya Zabarnyi, pentru că jocul începe din defensivă. Zabarnyi are o înțelegere excelentă a fotbalului, simte când trebuie să accelereze, este un jucător grozav. Următorul este Stepanenko, mulți și-ar dori să aibă un astfel de mijlocaș, el face lucruri incredibile.
Sudakov este cel mai promițător fotbalist din Ucraina, care se va transfera ulterior la un club de top din Europa. Are o mare înțelegere a jocului și un șut grozav. Există și combinația Dovbik - Tsygankov, care a arătat bine la Girona, care a luptat de la egal la egal cu cluburile de top din La Liga. De remarcat și cuplul Mudrik - Mykolenko, care joacă pe stânga, acesta este forța specială a acestei echipe", a declarat Mircea Lucescu, conform sport.ua.