Goalkeeperul vine de la Lille OSC, ocupanta locului al cincilea în Ligue 1 și echipă care a ajuns în optimile de finală ale Cupei Franței și ale Champions League, în sezonul precedent.



Donnarumma amână prelungirea contractului și poate pleca în Serie A

PSG va plăti 40 de milioane de euro pentru Chevalier, dar suma se poate mări cu încă cinci milioane, dacă se îndeplinesc criteriile de performanță. În acest moment, PSG îi mai are sub contract pe Gianluigi Donnarumma (26 de ani), Matvey Safonov (26 de ani), Arnau Tenas (24 de ani) și Renato Marin (19 ani). Înțelegerea lui Donnarumma, titularul postului dintre buturi, expiră în iulie 2026 și negocierile nu au adus încă un acord, internaționalul italian fiind curtat intens de Juventus și Inter Milano.



Aceasta nu ar fi prima plecare importantă de la Lille, în această peiroadă de mercato, care s-a mai despărțit în aceadtă vară de Gabriel Gudmundsson (Leeds United (11.6 milioane de euro), Andrej Ilic (Union Berlin / 5 milioane de euro), Alan Virginius (Young Boys / 2.5 milioane de euro), Jonathan David (Juventus / gratis), Angel Gomes (Ol. Marseille / gratis), Remy Cabella (Olympiacos / gratis), Samuel Umtiti, Ismaily, Vito Mannone (contracte încheiate), Chuba Akpom (Ajax / împrumut expirat) și Mitchel Bakker (Atalanta / împrumut expirat).

Este un produs al prestigioasei academii a lui Lille



Lucas Chevalier (23 de ani / 190 cm) este născut la Calais (Departamentul Pas-de-Calais) și s-a format la juniorii cluburilor SC Coquellois, AS Marck și Lille OSC. La nivel de seniori a jucat pentru Lille B (2018-2022), Lille (2021, 2022-2025) și Valenciennes (2021-2022 / împrumutat).

Are selecții pentru naționalele U16, U18, U20, U21 și olimpică ale Franței și a fost chemat la reprezentativa de seniori, dar nu a apucat să debuteze. În palmares are locul al treilea în Nations League (2024-2025), titlul UNFP Ligue 1 Goalkeeper of the Year (2024-2025) și includerea în UNFP Ligue 1 Team of the Year (2024-2025). Este cotat la 30 de milioane de euro.



