Matvey Safonov (25 de ani) este primul transfer al verii pentru campioana Franței. Portarul rus vinde de la FK Krasnodar, unde a fost căpitan, și a semnat un contract valabil până în 2029 cu PSG.

Pentru transferul portarului rus, PSG a plătit 20 de milioane de euro către Krasnodar, clubul la care Safanov a făcut junioratul.

Cel mai probabil, Gianluigi Donnarumma va fi, în continuare, portarul titular al lui PSG, iar Safonov va fi prima rezervă a acestuia.

Paris Saint-Germain is delighted to announce that 25-year-old goalkeeper Matvey Safonov has signed for the club until 2029.

Welcome to Paris, Matvey. ????????#WelcomeSafonov