"Mbappe si familia lui au acord cu Real!" Anunt bomba din Franta legat de starul lui PSG 

Kylian Mbappe ar putea pleca de la Paris Saint-Germain in vara.

Starul francez nu si-a prelugnit intelegerea cu PSG, dupa ce a primit mai multe propuneri din partea oficialilor clubului, iar principala destinatie ar fi Real Madrid, echipa care il urmareste deja de mai bine de un an.

Reprezentantul jucatorilor in Franta, Bruno Satin, a vorbit pentru Canal + si a dezvaluit ca a fost informat din sursele sale ca starul Parisului ar avea deja o intelegere cu madrilenii.

"Senzatia mea este ca el este dispus sa isi schimbe echipa. Am si o informatie conform careia Kylian Mbappe si familia lui au un acord cu Real Madrid. In principiu, ar fi un acord din partea jucatorului, insa e nevoie si de acordul lui Paris Saint-Germain", a spus Satin, citat de Marca.

In acest sezon, Mbappe a jucat 46 de meciuri in toate competitiile pentru PSG si a inscris 41 de goluri. Atacantul a reusit sa castige Cupa Frantei si Supercupa Frantei, Paris Saint-Germain poate pierde campionatul in favoarea lui Lille.