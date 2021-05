Lille ii detroneaza pe Neymar si Mbappe si e noua campioana din Franta! Victorie pentru PSG in ultima etapa! Cum arata clasamentul din Ligue 1

Lille este noua campioana din Franta!

Lupta din Ligue 1 s-a dat pana in ultima etapa, acolo unde Paris Saint-Germain avea nevoie ca Lille sa se incurce pentru a putea castiga titlul. Ultima data campioana in sezonul 2010/11, Lille a reusit sa incheie perioada de suprematie a lui PSG.

David a deschis scorul rapid, in minutul 10, iar Yilmaz a marit avantajul lui Lille inainte de pauza, asigurand titlul echipei sale. Angers a inscris prin Fulgini, in primul minut de prelungiri, insa mult prea tarziu pentru a o incurca pe noua campioana din Franta.

De cealalta parte, PSG a castigat fara probleme cu Brest, desi Neymar a ratat un penalty in minutul 19. Faivre si-a trimis in propria poarta inainte de pauza, iar Mbappe a inchis tabela de marcaj in minutul 71.

Pana in prezent, Lille are in palmares doar cinci titluri de campioana, inclusiv cel castigat in acest sezon.

Clasamentul din Ligue 1