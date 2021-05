Veste uriasa pentru PSG inainte de finala Cupei! Mbappe, gata sa-si prelungeasca contractul cu francezii! Conditiile puse de fotbalist

Contractul lui Mbappe cu PSG expira in vara lui 2022.

Dupa ce au reusit sa ajunga la o intelegere cu Neymar, care si-a prelungit contractul cu PSG pana in 2025, francezii spera sa-l convinga si pe Kylian Mbappe sa semneze o noua intelgere pe termen lung, acesta fiind "legat" de echipa doar pana in vara lui 2022.

Atacantul francez are doua cerinte pentru a negocia cu PSG, iar prima ar fi legata de durata contractului, conform publicatiei Le Parisien. Mbappe ar vrea sa prelungeasca doar pentru un an, pana in 2023, iar Leonardo, directorul sportiv, ar vrea pana in 2025.

O alta cerinta a campionului mondial, dezamagit dupa ratarea trofeului Ligii Campionilor si in acest sezon, este aceea ca lotul lui PSG sa fie intarit in aceasta vara cu cel putin doi jucatori de top, un fundas dreapta solid si un mijlocas care sa poata face diferenta prin calitatile sale tehnice si fizice, adauga Le Parisien.



Pe de alta parte, presa spaniola scrie ca Real Madrid, club care nu si-a ascuns in ultimul an dorinta de a-l transfera pe Kylian Mbappe, se pregateste sa vanda mai multi jucatori in aceasta vara, pentru a strange bani in vederea achizitionarii internationalului francez. PSG va disputa miercuri finala Cupei Frantei impotriva celor de la AS Monaco, meci care ar putea salva sezonul echipei, aflata la un pas sa piarda titlul in fata lui Lille.