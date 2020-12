Real Madrid l-a contactat pe Pochettino pentru a vedea daca este disponibil! Spaniolii anunta ca zilele lui Zidane la club sunt numarate

Real Madrid a pierdut marti seara in deplasare la Sahtior Donetk, cu scorul de 2-0.

Madridul este in pericol sa rateze calificarea in optimile Champions League, asta in cazul in care echipa nu va reusi sa invinga acasa pe Borussia Monchengladbach. In cazul in care Real termina pe locul al treilea, ea va merge in Europa League, competitie in care nu a mai participat din 1994.

Conducerea si-a pierdut increderea in Zidane, iar potrivit ziarului SPORT, Real l-a contactat pe Mauricio Pochettino pentru a cunoaste disponibilitatea acestuia in cazul in care clubul are nevoie de antrenor. In mai putin de sapte zile, campioana Spaniei va infrunta Sevilla, Monchengladbach si Atletico Madrid.

In cazul in care Real va fi eliminata din Champions League, sansele ca Zidane sa continue tind spre zero. In urma cu cateva zile, presa din Spania anunta faptul ca Zidane si-ar fi pierdut increderea in mai multi fotbalisti de baza, precum Marcelo, Toni Kroos sau Isco.

Singura veste buna de care se poate bucura Realul este revenirea capitanului ei, Sergio Ramos. Internationalul spaniol a fost golgeterul echipei in sezonul trecut alaturi de Benzema, iar in ultimele noua meciuri disputate de Real Madrid fara el in teren, echipa a pierdut de sapte ori.