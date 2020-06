PE EL SE BAT GRANZII ANGLIEI! Marcus Edwards, pustiul comparat de Pochettino cu LEO MESSI

Comparat in trecut cu superstarul Barcelonei de catre Mauricio Pochettino, Marcus Edwards a renascut la Vitoria Guimaraes.

Cosmin Craciun

In varsta de 21 de ani, englezul Marcus Edwards a fost format la academia lui Tottenham Hotspur si a jucat in Anglia si pentru Norwich City. Doar ca inceputurile carierei sale n-au fost deloc usoare si nici prea bine gestionate de tanarul fotbalist. Laudele primite pentru talentul sau, dar si influentele pe care le-a avut in afara terenului nu l-au ajutat pe Edwards sa-si dezvolte o cariera la Spurs. Numai ca roata s-a intors si, in prezent, fosta sa echipa alearga dupa jucator! Iata povestea unui talent renascut.

Macinat de accidentari si de probleme comportamentale

Desi a fost crescut pe White Hart Lane, Edwards nu a jucat decat un meci pentru echipa antrenata in prezent de Jose Mourinho. Tanarul englez semna primul sau contract de profesionist in 2016, pe cand avea doar 17 ani, iar debutul si-l facea in Cupa Ligii, intr-o partida disputata contra lui Gillingham si castigata de Spurs cu 5-0.

Edwards nu avea sa joace prea mult, doar 15 minute, dar a fost suficient pentru a-l face pe Mauricio Pochettino sa remarce ca “arata si se misca la fel ca Messi, pe cand se afla la inceputul carierei”. Imediat dupa debut, in octombrie 2016, Edwards s-a accidentat grav la glezna si a lipsit de pe gazon timp de cateva luni. Desi a semnat un nou contract cu Spurs in anul urmator, Edwards n-a mai jucat decat pentru echipele de tineret si a fost apoi imprumutat. Presa din Anglia sustinea ca tanarul fotbalist are o fire foarte dificila, ca nu este serios si ca reprezinta un om cu care se poate dialoga foarte greu.

Cum a ajuns la Guimaraes?

In lipsa unor oportunitati reale la clubul care l-a format, Edwards a ajuns la Norwich City sub forma de imprumut, insa chiar si acolo a jucat tot un singur meci. "Problemele personale" l-au oprit sa evolueze mai des, iar in primavara lui 2018 a revenit la Spurs, de unde a plecat in Olanda, la Excelsior. In “Tara lalelelor”, mijlocasul englez a jucat constant si a marcat de doua ori in 25 de jocuri pentru Excelsior. A oferit si patru pase decisive, iar la finalul sezonului a fost declarat cel mai bun dribbleur din Eredivisie. Imprumutul sau a expirat in vara, a urmat revenirea in Anglia, dar nu si-a mai gasit locul la Spurs, asa ca a fost vandut definitiv la Vitoria Guimaraes.

Sezon excelent in Portugalia

In actualul sezon, tanarul englez a fost om de baza pentru Vitoria Guimaraes, iar evolutiile sale i-au garantat postul de titular atat in campionat, cat si in Europa League. De altfel, in competitia europeana a reusit sa-i dea gol chiar lui Arsenal, marea rivala a lui Tottenham. A fost prima sa reusita pentru Guimaraes, ceea ce a reprezentat un adevarat imbold moral, desi partida avea sa fie pierduta cu 3-2. Sezonul a continuat sa fie unul bun pentru englezul care are si origini cipriote, iar pana in prezent are 30 de meciuri disputate in toate competitiile. Cele sapte goluri si tot atatea pase decisive l-au adus in atentia unor mari cluburi din Anglia!

Il rascupara Spurs sau ajunge la Manchester United?

Edwards a fost convocat la toate loturile de tineret ale Angliei, insa n-a fost inca solicitat si la echipa mare. Mama sa este cipriota, ceea ce in transforma in jucator eligibil si pentru nationala Ciprului, asa ca ramane de vazut ce tara va alege sa reprezinte la nivel international. Cariera sa, desi una zbuciumata, pare sa fie pe un trend ascendent, iar potentialul de crestere a fost sesizat si de catre Jose Mourinho.

Cotidianul Desportivo de Guimaraes pretinde ca portughezul care o pregateste pe Tottenham il vrea pe Edwards pentru a acoperi postul de mijlocas central ofensiv, ramas descoperit dupa plecarea lui Christian Eriksen. Edwards poate juca si aripa dreapta, este tanar si poate fi adus pentru o suma mica. Secretul? Spurs inca detine 50% din drepturile jucatorului care este evaluat de Guimaraes la 25 de milioane de euro. Astfel, daca Mourinho si Daniel Levy decid sa insiste pentru mijlocas, l-ar putea aduce la Londra pentru doar 12,5 milioane.

Concurenta lui Spurs este reprezentata de catre Manchester United. Aceeasi publicatie portugheza pretinde ca si United il vrea pe Edwards, considerand mutarea extrem de eficienta, avand in vedere varsta fotbalistului si faptul ca este englez. Numai ca “diavolii” ar trebui sa plateasca toti cei 25 de milioane de euro, dintre care jumatate ar merge catre rivala Tottenham.

Indiferent de destinatia pe care o va avea, pana la urma, Marcus Edwards are toate sansele sa revina in Premier League, iar evolutia sa din Portugalia este una incurajatoare pentru oricine reuseste sa-l transfere.