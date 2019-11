ANUNT FABULOS! Pochettino si-a gasit deja echipa! Clubul urias care-l va avea pe banca pe antrenorul demis de Tottenham

Mauricio Pochettino a plecat de la Tottenham, dar nemtii anunta deja urmatoarea destinatie a antrenorului.

Pochettino ar urma sa o preia pe Bayern Munchen din sezonul urmator, scrie Bild.

Tottenham a anuntat despartirea de Pochettino marti, dupa ce argentinianul a pregatit timp de sase sezoane echipa din Premier League.

Motivele despartirii sunt inceputul slab de sezon, Tottenham ocupa locul 14 in acest moment in Premier League, iar ultima victorie a inregistrat-o in luna septembrie.

"Clubul poate anunta astazi ca Mauricio Pochettino si staff-ul sau au fost demisi din functie.

Rezultatele din competitia interna, de la sfarsitul sezonului trecut, pana la inceputul actualului sezon au fost dezamagitoare. Mauricio si staff-ul sau vor face parte din istoria clubului, insa avem nevoie sa ne re-energizam si sa le oferim suporterilor un sezon pozitiv", anunta Tottenham in comunicatul oficial transmis marti.