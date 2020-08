Varianta Pochettino a picat?! Un fost mare jucator al Barcelonei este favorit sa-i ia locul lui Setien! A fost vazut deja prin oras!

Presedintele Barcelonei a anuntat ca se vor face schimbari importante la echipa dupa eliminarea din Champions League.

Cel mai probabil inlocuirea antrenorului Quique Setien va fi una dintre primele modificari ce vor fi anuntate.

Presa internationala a scris despre cei care sunt favoriti sa preia banca tehnica a clubului blaugrana, iar printre numele amintite se remarcau Mauricio Pochettino si Ronald Koeman.

Argentinianul era initial favorit, insa el nu a fost dorit de jucatorii importanti ai echipei.

Acum, potrivit Marca, principala varianta a catalanilor este Koeman, fost jucator al Barcelonei in perioada 1989–1995, care a fost vazut in capitala Catalunyei.

Olandezul a declarat in mai multe randuri ca isi doreste sa antreneze echipa de pe Camp Nou, iar acum ar putea avea aceasta sansa, chiar daca el pregateste in prezent echipa nationala a Olandei, cu care ar urma sa participe la Campionatul European in 2021.

