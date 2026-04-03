Mijlocașul lui AS Monaco ar putea reveni pe teren chiar în acest weekend, în meciul cu Marseille, din etapa a 28-a a Ligue 1, campionat ce se vede în exclusivitate în România pe VOYO.

Antrenorul formației din Principat, Sebastien Pocognoli, a anunțat că „Pogboom” este din nou disponibil pentru selecție și ar putea face parte din lotul pentru partida de duminică.

Paul Pogba a primit vestea cea mare

„Mai avem trei antrenamente până la meci, dar Paul se pregătește constant cu echipa de la începutul pauzei internaționale. Având în vedere evoluția pozitivă, este o posibilitate să fie în lot”, a spus tehnicianul la conferința de presă.

Francezul nu a mai evoluat într-un meci oficial din 5 decembrie, când echipa sa a jucat în deplasare cu Brest. De atunci, mijlocașul a lipsit aproximativ patru luni din cauza unei accidentări la gambă.

Până la momentul redactării acestui articol, Paul Pogba a strâns 30 de minute în Ligue 1, în trei meciuri diferite. Patru din acestea au venit într-un duel cu PSG, cinci într-un meci cu Stade Rennais și 21 în partida cu Brest mai sus menționată.