Mohamed Salah (33 de ani) se află la Liverpool din vara lui 2017. Cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, ”Faraonul de pe Anfield Road” pleacă de la echipa ”cormoranilor” la finalul actualei stagiuni.

Atacantul lateral a bifat 435 de apariții pentru Liverpool în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 255 de ori și, pe deasupra, a oferit și 122 de pase decisive în aproximativ 35.000 de minute.

”Incredibil!” Reacția lui Guardiola după ce Salah și-a anunțat plecarea de la Liverpool

La conferința de presă premergătoare meciului de sâmbătă, Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a fost întrebat printre altele și despre plecarea lui Mohamed Salah de la finalul sezonului.

”Unul dintre cei mai buni”, a spus Guardiola despre Salah, citat de liverpool.com.

”Numere, consistență... Ce jucător! Și un om incredibil de bun”, a mai spus tehnicianul ”cetățenilor” despre fotbalistul lui Liverpool.

