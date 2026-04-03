Mohamed Salah (33 de ani) se află la Liverpool din vara lui 2017. Cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, ”Faraonul de pe Anfield Road” pleacă de la echipa ”cormoranilor” la finalul actualei stagiuni.
Atacantul lateral a bifat 435 de apariții pentru Liverpool în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 255 de ori și, pe deasupra, a oferit și 122 de pase decisive în aproximativ 35.000 de minute.
”Incredibil!” Reacția lui Guardiola după ce Salah și-a anunțat plecarea de la Liverpool
La conferința de presă premergătoare meciului de sâmbătă, Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a fost întrebat printre altele și despre plecarea lui Mohamed Salah de la finalul sezonului.
”Unul dintre cei mai buni”, a spus Guardiola despre Salah, citat de liverpool.com.
”Numere, consistență... Ce jucător! Și un om incredibil de bun”, a mai spus tehnicianul ”cetățenilor” despre fotbalistul lui Liverpool.
Recorduri Mo Salah
- Cele mai multe goluri într-un sezon de 38 de meciuri în Premier League: 32 de goluri în sezonul 2017–2018
- Primul jucător din istoria Liverpool care a marcat cel puțin 20 de goluri în 8 sezoane consecutive: 2017–2025
- Cel mai rapid jucător Liverpool care a ajuns la 50 de goluri în Premier League: în 69 de meciuri
- Cel mai bun marcator al Liverpool în Premier League: 183 de goluri în 284 de meciuri
- Cel mai bun marcator străin din istoria Premier League: 184 de goluri, egalând recordul lui Sergio Agüero
- Primul jucător din istoria Premier League care a marcat și a oferit pase decisive în 11 meciuri diferite într-un singur sezon
- Cel mai rapid jucător care a atins 30 de contribuții la goluri într-un sezon de Premier League: în 18 meciuri
- Primul jucător care a marcat și a oferit pase decisive în 37 de meciuri diferite de Premier League: depășindu-l pe Wayne Rooney
- Primul jucător care a înregistrat cel puțin 15 goluri și 15 pase decisive într-un sezon de Premier League: 2024–2025
- Cel mai bun marcator al Liverpool în competițiile europene: 50 de goluri
- Cel mai bun marcator african din istoria UEFA Champions League: depășindu-l pe Didier Drogba în 2024
- Primul jucător din istoria Liverpool care a marcat 20 de goluri în 7 sezoane consecutive
- Al treilea cel mai bun marcator din istoria Liverpool: 229 de goluri, depășindu-l pe Billy Liddell
- Primul jucător din Premier League care a atins 100 de contribuții la goluri în 100 de meciuri: alăturându-se lui Alan Shearer, Thierry Henry și Robin van Persie
- Cel mai bun marcator al Liverpool în deplasare în toate competițiile: 100 de goluri
- Primul jucător din istoria Premier League care a înregistrat cel puțin 10 goluri și 10 pase decisive înainte de Crăciun