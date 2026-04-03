Cel mai probabil, Gică Hagi va fi următorul selecționer al primei reprezentative a României, așa cum a dezvăluit chiar Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.

Maghiarii surprinși de ce a spus Gigi Becali despre Gică Hagi

Recent, Gigi Becali a făcut mai multe declarații în legătură cu acest subiect, iar cuvintele patronului de la FCSB au ajuns până în Ungaria.

Maghiarii de la Origo s-au arătat surprinși de declarația făcută de Gigi Becali în legătură cu numirea lui Gică Hagi pe banca echipei naționale.

Concret, maghiarii au fost uimiți de spusele lui Gigi Becali, conform cărora Gică Hagi nu ar ezita să îl treacă pe banca de rezerve pe Ianis Hagi, dacă evoluțiile sale nu vor fi mulțumitoare.

”Patronul de la FCSB a atras atenția cu o nouă declarație surprinzătoare. De această dată, Gigi Becali a vorbit despre viitorul echipei naționale a României și despre situația lui Ianis Hagi.

Unul dintre cele mai controversate personaje din fotbalul românesc, Gigi Becali consideră că sunt necesare schimbări radicale la echipa națională și crede că soluția ar putea fi legendarul Gheorghe Hagi, fost jucător la Real Madrid și Barcelona, în rolul de selecționer. Totuși, Becali a avertizat că acest lucru s-ar putea să nu fie o veste bună pentru fiul legendarului jucător.

Hagi nu doar că nu ar face excepții pentru fiul său, ci dimpotrivă: ar avea cele mai mari pretenții de la el și ar putea fi primul pe care l-ar trece în plan secund dacă interesele echipei ar cere acest lucru”, au scris maghiarii.

Jurnaliștii din țara vecină s-au întrebat apoi dacă Gigi Becali are dreptate sau dacă este doar ”o altă declarație exagerată” a patronului de la FCSB.

Ce a spus Gigi Becali

Gigi Becali s-a arătat convins că nu îi va fi deloc simplu lui Ianis Hagi la echipa națională sub comanda tatălui său și crede că toată responsabilitatea va fi pe umerii mijlocașului de la Alanyaspor.

”Hagi poate să facă din orice. De la el te aştepţi la orice. Din moment ce a putut să ia cu Viitorul, o echipă… a luat de două ori campionatul. Te poţi aştepta la orice de la el.

Jucători valoroşi noi nu avem, doar că atunci când cineva ştie să facă o echipă, poate înlocui cât de cât valoarea cu spiritul de echipă, cu lupta. La Hagi nu merge, ăla te mănâncă. Nu alergi, te distruge. Nu contează cum te cheamă, el e leu pe margine acolo, zbiară, te mănâncă.

O să joace cu Ianis la mijloc, vede el. Dacă e Gică pe margine… vai de el. Mai mult o să îl certe pe el decât pe ceilalţi. Îşi va vărsa nervii pe el. Ianis e un băiat atât de cuminte cum nu am văzut în viaţa mea”, a spus patronul de la FCSB la Fanatik.