Neymar ramane la PSG, dar nu in orice conditii! Cerintele IMPUSE de starul brazilian

Intelegerea lui Neymar cu echipa din capitala Frantei expira in 2022, iar brazilianul si-a manifestat dorinta de a ramane la PSG.

Totusi, jucatorul francezilor se va aseza la masa si va negocia la sange. Chiar daca au existat zvonuri ca se va intoarce la Baracelona, el a inceput demersurile pentru a semna un nou contract cu PSG. Neymar l-a notificat pe Leonardo, directorul sportiv al clubului, ca vrea sa ramana langa Mbappe, dar nu in orice conditii. Brazilianul vrea sa castige Liga Campionilor alaturi de francezi, dupa ce sezonul trecut au pierdut finala. "Ney" ar fi facut deja o lista cu fotbalisti care se potrivesc cu stilul lui de joc pe care PSG ar trebui sa ii cumpere, conform AS. Desigur, starul brazilian nu renunta la salariul mare pe care il are si cere cel putin 30 de milioane de euro pe an, suma pe care o incaseaza si in prezent.

Leonardo a precizat de mai multe ori ca doreste sa ii prelungeasca contractul lui Naymar, dar i-a facut pana acum nicio propunere.

Neymar a fost cumparat cu 222 de milioane de la Barcelona in 2017. Brazilianul a strans 91 de meciuri in tricoul lui PSG, a inscris 72 de goluri si a oferit 45 de pase decisive.

Tweet PSG Neymar Contract Citeste si: